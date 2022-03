"Giammattei tiene en pobreza la Salud”, la crítica de una doctora en Izabal

La médica Griselda López, del Hospital Nacional de Izabal, criticó al presidente Alejandro Giammattei por no invertir en la salud.

“¡Qué vergüenza Presidente!”, dijo la doctora de Izabal, Griselda López, quien aseguró que el presidente Alejandro Giammattei "tiene en pobreza la salud" en todos los hospitales del país, pese a tener presupuesto.

La médica ha sido crítica a la labor del mandatario desde que inició la pandemia del Covid-19 y ha señalado la precariedad en los diferente hospitales del país.

"Esta vez queremos apoyar al Hospital General San Juan de Dios, el cual se encuentra sin recursos... ellos exigen un convenio o un decreto que garantice el abastecimiento continuo de medicamentos y la modernización del equipo médico", manifestó López.

Agregó: "Ustedes tienen un presupuesto millonario, pero en este momento el presidente Giammattei tiene en pobreza al sistema de salud de toda Guatemala. Los demás gobiernos pueden decir que no tuvieron presupuesto, pero usted no puede decirlo... ¡Qué vergüenza, Presidente!".

Críticas a Giammattei

López criticó la declaratoria de Guatemala como la Capital Provida de Iberoamérica. "¿Provida de qué Presidente? Usted sabe en Zacapa los niños mueren porque no tienen ambulancias, ni ventiladores... las ambulancias no están adecuadas. Toda Guatemala tiene condiciones que no son provida", señaló.

"¡Qué bonitas sus palabras al decir que es pro vida!, pero ¿dónde están los recursos para los hospitales señor Presidente?", manifestó.

La reacción de Salud

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó a través de su Departamento de Comunicación que los médicos del Hospital General San Juan de Dios sostuvieron un "diálogo cordial con el Presidente en el que le hicieron sus planteamientos y requerimiento, por lo que presidencia y la cartera de salud analiza la situación en busca de las mejores alternativas para un mejor abastecimiento de los hospitales".

Hasta el momento, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia no ha dado una postura.