Giammatttei revela por qué no se ha vacunado contra el Covid-19

El mandatario informó que en los próximos días Salud habilitará el registro para personas mayores de 50 años.

El presidente Alejandro Giammattei asegura que no se ha vacunado contra el Covid-19, porque esperará a que que la población se vacune primero.

El mandatario tiene 65 años y es médico, por lo que por su edad pudo entrar en la segunda fase y por su profesión en la primera.

"Ya estoy en la edad de vacunación, ya me tocó, 65 años, y no me la he puesto. No porque no tenga el deseo de ponérmela sino porque el capitán es el último que abandona el barco. Cuando todo el mundo se haya vacunado, si alcanza, me la pongo", señaló el gobernante este jueves 27 de mayo en una conferencia de prensa.

"Tengo el derecho, tengo una enfermedad incurable, tengo… estoy más delgado, gracias a Dios (ríe), tengo marcapasos, tengo problema en el corazón y sin embargo no me he puesto la vacuna, porque hay otros que la van a necesitar más que yo", agregó el presidente.

Giammattei señaló que la próxima semana se abrirá el registro de los adultos mayores de 50 años, para que puedan acceder a la vacuna contra el coronavirus.