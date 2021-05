Giammattei denuncia que líderes religiosos piden no vacunarse porque "es diabólico"

Giammattei dice que muchas comunidades han rechazado la vacuna ya que aseguran que sus líderes religiosos les dicen que las vacunas son diabólicas.

El presidente Alejandro Giammattei señaló este jueves 27 de mayo que existen líderes religiosos que instan a sus seguidores a no vacunarse contra el Covid-19.

Según el mandatario, hay municipios en los que ninguna persona se ha registrado para vacunarse.

"Hay comunidades que han dicho que no. Hemos oído a líderes religiosos decir que no se pongan la vacuna porque provienen de las células de fetos de niños muertos. Líderes religiosos que dicen que no se pongan la vacuna porque eso es diabólico", señaló el gobernante.

“ Ni porque hubieran vacunas tendríamos suficientes clientes que vacunar ” Alejandro Giammattei , presidente de Guatemala

Vacunación en Guatemala

Giammattei agregó que aunque hubiera más vacunas en el país no existiría suficiente población dispuesta a inmunizarse.

"Hay gente que critica que no tenemos vacunas, pero qué porcentaje de la gente se ha ido a vacunar", añadió.

El mandatario le pidió a la población registrarse para la vacuna cuando le corresponda. Enfatizó en que en Guatemala no se han presentado reacciones adversas graves y que quienes presentan algún efecto secundario presentan malestar, fiebre y algunas erupciones en la piel.