Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Gloria Trevi habla sin filtros sobre su pasado con Sergio Andrade

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
22 de octubre de 2025, 12:53
Gloria Trevi habla del perdón y su proceso de sanación personal. (Foto: X)

Gloria Trevi habla del perdón y su proceso de sanación personal. (Foto: X)

 Gloria Trevi reflexiona sobre su pasado y su relación con Andrade.

PODRÍA INTERESARTE: Gloria Trevi celebra el poder de la persistencia en nueva portada

La cantante y actriz mexicana recuerda con nostalgia una de sus etapas más profundas y dolorosas en su historia de vida: su relación con Sergio Andrade.

La cantante mexicana enfrenta su historia con madurez y serenidad. (Foto: X)
La cantante mexicana enfrenta su historia con madurez y serenidad. (Foto: X)

Durante la promoción del documental La Trevi: sin filtros, Gloria Trevi fue cuestionada sobre si ya había perdonado a Andrade, dando una respuesta tan madura como contundente.

"Antes de poder perdonar a quienes me lastimaron, primero tuve que perdonarme a mí misma para entender que no podía guardar rencor hacia quienes, ante la opinión pública, han sido consideradas mis enemigas", comenta Trevi.

LEE: Gloria Trevi arriba a Guatemala y así la reciben los guatemaltecos

Gloria Trevi deja atrás el rencor y abraza la paz interior. (Foto: X)
Gloria Trevi deja atrás el rencor y abraza la paz interior. (Foto: X)

"He perdonado a todos, pero por mí, porque el perdón es para uno mismo; te perdonas para seguir bien. Eso no significa que permita que se sigan haciendo cosas incorrectas", concluye Gloria, dejando en claro que su decisión le permitió sanar, seguir adelante y vivir en paz.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar