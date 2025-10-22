Gloria Trevi habla sin filtros sobre su pasado con Sergio Andrade

Gloria Trevi reflexiona sobre su pasado y su relación con Andrade.
La cantante y actriz mexicana recuerda con nostalgia una de sus etapas más profundas y dolorosas en su historia de vida: su relación con Sergio Andrade.
Durante la promoción del documental La Trevi: sin filtros, Gloria Trevi fue cuestionada sobre si ya había perdonado a Andrade, dando una respuesta tan madura como contundente.
"Antes de poder perdonar a quienes me lastimaron, primero tuve que perdonarme a mí misma para entender que no podía guardar rencor hacia quienes, ante la opinión pública, han sido consideradas mis enemigas", comenta Trevi.
"He perdonado a todos, pero por mí, porque el perdón es para uno mismo; te perdonas para seguir bien. Eso no significa que permita que se sigan haciendo cosas incorrectas", concluye Gloria, dejando en claro que su decisión le permitió sanar, seguir adelante y vivir en paz.