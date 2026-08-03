Gobernación paga más de Q51 millones en bono para agentes de la PNC

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Más de 43 mil agentes operativos de la Policía Nacional Civil recibieron la acreditación de Q1,200 del bono de bienestar familiar el 30 de julio.

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El bono de bienestar policial para los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ya fue acreditado a las cuentas del personal operativo. Según lo confirmó el inspector César Mateo, quien indicó que el depósito se realizó el 30 de julio y benefició a más de 43 mil agentes.

De acuerdo con Mateo, cada agente recibió Q1,200 como parte de este beneficio, cuyo pago había sido anunciado previamente por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, durante una citación en el Congreso.

En total, el Ministerio de Gobernación destinó más de Q51.6 millones para realizar el depósito de este beneficio.

Mateo explicó que el bono fue otorgado a 43 mil agentes de la carrera operativa beneficiando al 100% del personal operativo.

Los comedores de la PNC beneficiaban solo al 25% de los agentes policiales. (Foto: Archivo/Soy502)

El inspector mencionó que anteriormente el apoyo en alimentación solo estaba disponible para agentes asignados a las comisarías del Distrito Central, mientras que el resto del personal no tenía acceso a ese beneficio, es decir cerca de solo el 25% del personal.

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Asimismo, indicó que inicialmente se había planteado que el beneficio sería de Q500, pero al final el monto acreditado fue de Q1,200.

Comedores cerrados

La Policía Nacional Civil (PNC) autorizó el cierre de los comedores destinados al servicio de alimentación para agentes, como medida para implementar el nuevo bono de bienestar policial.

El cierre se hizo oficial a partir del 15 de mayo. La razón de esta decisión obedeció a las denuncias de corrupción y desvío de fondos que solo beneficiaban a una pequeña parte de los agentes de la PNC.

Según las denuncias interpuestas, había sobreprecios en alimentos de más de 180%. Además se cuestionaron contratos millonarios. La Contraloría General de Cuentas informó que realiza auditorías e investigaciones sobre los comedores.