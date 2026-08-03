Manifestación: caravana de taxistas avanza por la calzada Roosevelt

El tránsito está siendo afectado debido a la manifestación de los pilotos.
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Una caravana de taxistas salió esta mañana desde el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt, en el sector de Molino de las Flores, Mixco.
Esto debido a una manifestación que realizan los pilotos por el alza de los precios de los combustibles y su rechazo al subsidio.
Pese a ser una pequeña caravana, estos vehículos transitan lento y han ocasionado complicaciones en la circulación vehicular.
Los manifestantes se dirigen hacia el Congreso de la República, en la zona 1 de la ciudad capital, por lo que estarían pasando por la avenida Bolívar.