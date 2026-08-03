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Manifestación: caravana de taxistas avanza por la calzada Roosevelt

  • Por Geber Osorio
03 de agosto de 2026, 09:49
Taxistas se dirigen por la calzada Roosevelt hacia el Centro Histórico. (Foto: Redes sociales)

Taxistas se dirigen por la calzada Roosevelt hacia el Centro Histórico. (Foto: Redes sociales)

El tránsito está siendo afectado debido a la manifestación de los pilotos.

OTRAS NOTICIAS: Accidente en la Roosevelt: conductor fallece tras sufrir un percance vial

Una caravana de taxistas salió esta mañana desde el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt, en el sector de Molino de las Flores, Mixco.

Esto debido a una manifestación que realizan los pilotos por el alza de los precios de los combustibles y su rechazo al subsidio.

Una pequeña caravana de taxistas avanza por la calzada Roosevelt, zona 11. (Foto: Redes sociales)
Una pequeña caravana de taxistas avanza por la calzada Roosevelt, zona 11. (Foto: Redes sociales)

Pese a ser una pequeña caravana, estos vehículos transitan lento y han ocasionado complicaciones en la circulación vehicular.

Los manifestantes se dirigen hacia el Congreso de la República, en la zona 1 de la ciudad capital, por lo que estarían pasando por la avenida Bolívar.

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