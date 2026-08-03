Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Nuevo temblor sorprende a guatemaltecos esta mañana de lunes

  • Por Geber Osorio
03 de agosto de 2026, 10:05
El sismo se reportó durante la mañana de este lunes. (Foto: Archivo/Soy502)

El sismo se reportó durante la mañana de este lunes. (Foto: Archivo/Soy502)

Un segundo movimiento telúrico se reportó este lunes en el territorio nacional.

OTRAS NOTICIAS: Temblor sacude parte de Guatemala la madrugada de este lunes

Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 09:13 horas de este lunes 3 de agosto.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 3.1.

La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Escuintla y la profundidad del mismo ocurrió a 5 kilómetros, según el Insivumeh.

La madruga de este lunes también se registró un sismo de magnitud 4.3 con epicentro en el océano Pacífico.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar