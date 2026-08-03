Nuevo temblor sorprende a guatemaltecos esta mañana de lunes

Un segundo movimiento telúrico se reportó este lunes en el territorio nacional.
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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 09:13 horas de este lunes 3 de agosto.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 3.1.
La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Escuintla y la profundidad del mismo ocurrió a 5 kilómetros, según el Insivumeh.
La madruga de este lunes también se registró un sismo de magnitud 4.3 con epicentro en el océano Pacífico.