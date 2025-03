Gobernación señala a taxis piratas de ser organizadores de bloqueos

-

El ministro de Gobernación señaló a taxis piratas y pandillas de ser los organizadores de bloqueos contra el seguro obligatorio contra terceros.

EN CONTEXTO: Líderes de bloqueo rechazan mesa de diálogo y exigen derogación del seguro obligado

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se refirió a los bloqueos registrados en varias partes del país y señaló que los responsables de las protestas son, en su mayoría, los dueños de taxis piratas, quienes están ligados a las pandillas.

En una publicación del Diario de Centro América (DCA), Jiménez enfatizó que las maras y pandillas están detrás de estas acciones.

"Lo que está sucediendo hoy es inaceptable porque se producen estos bloqueos luego de 24 horas de publicar el reglamento sin que muchas personas presenten las preguntas acerca del tema", indicó el Ministro, quien también recordó que el Gobierno tiene un plazo de 45 días para tomar una decisión respecto a la ley del seguro obligatorio.

Sobre los grupos que están generando los bloqueos, Jiménez declaró: "Nosotros hemos identificado que la mayoría de personas que están generando estos bloqueos y problemas son los dueños de taxis piratas, quienes están ligados a las pandillas". Y añadió: "Las maras y pandillas están detrás de estos bloqueos, por lo que no vamos a permitir que estos grupos paralicen el país".

El Ministro también hizo un llamado a la ciudadanía para que se informe sobre el nuevo reglamento y sus beneficios.

"Tenemos 45 días para tomar una decisión, por lo que le pido a la gente que pregunte cuál es el beneficio del seguro y determinar su costo-beneficio y luego que saque sus conclusiones", concluyó Jiménez.

Líderes de bloqueos no aceptan diálogo con el Gobierno

Mientras tanto, las protestas continúan en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo la colonia Bethania en el Anillo Periférico, zona 7. En esa zona, los líderes de los bloqueos han rechazado participar en las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno.

Rocael Villalta, uno de los organizadores de la protesta, afirmó: "No queremos dialogar, queremos que eliminen el acuerdo".

Villalta también manifestó que no están pidiendo una reforma, sino la derogación total de la medida: "De cuatro situaciones que hay ahí, solo estamos pidiendo una, aquí estaremos hasta que pase algo. No tenemos que acudir, no estamos pidiendo que reforme, estamos pidiendo que lo quiten".

Manifestantes no participarán en diálogo con el Gobierno pic.twitter.com/9sfdwRf7iv — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) March 19, 2025

A pesar de los intentos de diálogo, las manifestaciones siguen causando complicaciones en la movilidad en este miércoles 19 de marzo, cuando se cumplen 24 horas de bloqueos, lo que ha generado un fuerte despliegue de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 1 de la capital.

Por su parte, el Gobierno de Guatemala convocó a conferencia de prensa a las 10:00 horas de este mismo miércoles.