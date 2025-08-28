¡Destituciones! Ejecutivo nombra a dos nuevos viceministros en CIV y MEM

-

La remoción de los funcionarios anteriores trascendió la tarde del miércoles.

El Organismo Ejecutivo anunció que dos viceministros fueron nombrados en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

El anuncio fue hecho por el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, quien precisó que la primera designación es la de Erwin Rolando Barrios como viceministro de Energía y Minas, encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del MEM

Barrios sustituirá a Carlos Avalos y según el secretario, es "ingeniero electricista con más de 30 años de experiencia en el sector energético, tiene una amplia trayectoria en la operación, mantenimiento, planificación y dirección de estrategia de proyectos de generación".

Erwin Barrios, es el nuevo viceministro encargado del Área de Hidrocarburos y Minería. (Foto: SCSP / Soy502)

El funcionario añadió que la segunda designación es la de Norma Lizette Zea como viceministra de Infraestructura del CIV. La nueva funcionaria llega en sustitución de Allan Guevara, quien salió el 27 de agosto del ministerio.

Palomo explicó que Zea es ingeniera civil con especialidad en ingeniería vial y cuenta con una amplia experiencia en alianzas público-privadas, proyectos de infraestructura y supervisión de proyectos.

"Les damos la bienvenida al equipo de gobierno y estamos confiados en que su trabajo contribuirá a las metas de cada una de las respectivas carteras que son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos en beneficio del pueblo de Guatemala", afirmó el secretario.