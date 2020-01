Gobierno sigue sin encontrar a más de 5 mil empleados públicos

El Gobierno ya logró ubicar a la mayoría de los trabajadores del Estado que no fueron localizados durante el Censo de Empleados Públicos efectuado en 2019.

A finales de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que 37 mil 944 empleados no pudieron ser localizados; no obstante, el Gobierno continuó intentando localizarlos.

El ministro de Economía, Antonio Malouf, dio a conocer este lunes, durante una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que hubo un periodo entre el corte de información de los censistas y el 13 enero en el que ubicaron a 22 mil 274 trabajadores.

De los 10 mil 74 empleados que aún no aparecían se determinó que 4 mil 887 ya no trabajaban para el Estado. Los 5 mil 187 restantes aún tienen plaza en el Gobierno, pero no han sido ubicados.

Este censo no fue reconocido oficialmente por el presidente Jimmy Morales, quien le informó su postura al Banco Mundial y este organismo internacional le respondió que los resultados fueron sustentados estadísticamente.