Gobierno identifica a 23,838 reos tras concluir censo en cárceles de Guatemala

El Ministerio de Gobernación concluyó el censo de privados de libertad y asegura que identificó a todos las personas que están recluidas en las prisiones del país.
EN CONTEXTO: Homicidios disminuyeron durante estado de sitio, asegura Mingob
Durante la conferencia de prensa, denominada La Ronda, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que el lunes 9 de febrero, concluyeron con el censo de privados de libertad en los 24 centros carcelarios.
Según los datos proporcionados por el ministro Villeda, en total hay 23,837 privados de libertad a nivel nacional, de los cuales 2,545 son integrantes de pandillas o maras.
Total de pandilleros en prisión: 2,545
- 1,548 pertenecen al Barrio 18
- 957 pertenecen a la Mara Salvatrucha
- 74 pandilleros sin definir
De estos, 2,397 son hombres y 148 mujeres, quienes permanecen en prisión y pertenecen a las pandillas.
"Esto es lo que hemos encontrado en el censo. No hemos encontrado sustituciones. Había una persona que, al verificar en el Registro Nacional de las Personas (Renap), no coincidía con la identificación que tenía. Resulta que cuando ingresó dio un nombre distinto, pero al hacer la consulta, determinamos su identificación", dijo Villeda
Este censo inició en noviembre de 2025, derivado de la crisis en el sistema penitenciario por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de Fraijanes II y según lo establecido en la aprobada Ley Antipandillas.
Anteriormente, las autoridades tenían el dato de cuántos privados de libertad había en las cárceles, pero estos no estaban identificados en su totalidad.