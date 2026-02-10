Homicidios disminuyeron durante estado de sitio, asegura Mingob

-

Según el Ministerio de Gobernación, los homicidios ha disminuido durante el estado de sitio.

El pasado 18 de enero fue decretado estado de sitio en el territorio nacional. A una semana de que se cumpla un mes de su entrada en vigencia, el Gobierno confirmó que no tiene previsto ampliarlo.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que durante la vigencia de la medida se ha registrado una reducción del 45% en la violencia homicida.

"Más allá de la cantidad de personas capturadas en flagrancia y por orden de juez, hemos incautado una cantidad enorme de armamento de distintos calibres, recuperado e incautado varios vehículos, muchos de ellos involucrados en hechos ilícitos o que circulaban sin placas, especialmente motocicletas", detalló el funcionario.

Agregó que también se decomisó una importante cantidad de droga durante enero y lo que va de febrero, y que incluso fue desarticulado un laboratorio donde se procesaba pasta proveniente de hoja de coca.

Motines y ataques contra la PNC

El estado de sitio fue decretado tras los motines registrados en las cárceles Renovación I, el Preventivo para Varones y Fraijanes, así como por los ataques armados contra la Policía Nacional Civil (PNC) que dejaron 11 agentes fallecidos.

Operativos conjuntos continuarán

Villeda indicó que, aunque el estado de sitio finalizará el próximo 19 de febrero, los patrullajes combinados entre la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala continuarán.

"Hemos llegado a la conclusión de que es necesario seguir con estos operativos conjuntos dado los buenos resultados obtenidos. No obstante que termine el estado de sitio, las operaciones con el Ejército seguirán exactamente igual", afirmó.