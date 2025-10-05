¡Los golearon! Barcelona cae ante el Sevilla y pierde el liderato

-

Sin Lamine Yamal, de nuevo lesionado, el Barcelona se estampó en el campo del Sevilla (4-1), este domingo en la octava jornada de la Liga, para dejar el liderato en manos del Real Madrid justo antes del parón por la ventana de partidos internacionales.

Después de 10 años, los sevillistas pudieron romper la racha de no poder ganarle a los culés. El resultado refleja la superioridad de los locales, pero el conjunto de Hansi Flick tuvo varias opciones de gol que perdonaron en momentos clave del partido.

FINAL | Goleada en Nervión para redondear una tarde espectacular.#SevillaBarça #WeareSevilla pic.twitter.com/QK2lNaQfnq — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 5, 2025

El Sevilla se adelantó muy temprano gracias a un penalti transformado por el chileno Alexis Sánchez (13). Isaac Romero (36) firmó el segundo gol ante un equipo que acortó distancias sobre el final del primer tiempo por medio del inglés Marcus Rashford.

Los catalanes trataron de reaccionar con algunos cambios, pero la falta de puntería, incluso fallando un penal con Lewandowski, les pasó factura. Ya que el Sevilla no falló y, en la recta final, Carmona y Akor Adams sentenciaron con el 4-1 definitivo para quedarse con los tres puntos.