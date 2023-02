¡A los golpes! El compañero con el que Messi tuvo un encontronazo

El compañero de Lionel Messi no atraviesa su mejor momento en el Paris Saint-Germain, y fue señalado de casi lastimar a la estrella argentina.

En la previa del clásico que el PSG jugará ante el Olympique de Marsella en el marco de la Fecha 25 de la Ligue 1, en la prensa francesa ha puesto el foco en el "momento sombrío" de una figura del equipo.

Se trata de Vitinha, joven mediocampista portugués de 23 años, quien atraviesa un "periodo complicado" y está en la mira de varios referentes.

De acuerdo con L'Equipe, el portugués ha bajado el nivel de su rendimiento en los últimos meses y actualmente tiene "relaciones tensas" con Neymar y Messi.

Es un panorama turbulento que incluso tuvo un pasaje incómodo con Messi durante uno de los entrenamientos de esta semana.

El periódico francés dijo que la tensión entre ambos fueron por una patada y que estos problemas hacen que Vitinha pierda confianza en su juego.

"Al argentino no le sentó nada bien el toque un tanto viril de su compañero y no dejó de hacérselo saber. ¿Cómo expresas tu fútbol cuando dos de las mayores estrellas de tu club critican tu actuación? Vitinha ha tenido que lidiar con este asunto durante varias semanas. ¿Es una de las razones de su bajo rendimiento? No la única, pero necesariamente debe integrarse en el análisis global", destaca la nota.

Vitinha tendría roces con Messi y Neymar aparentemente por su rendimiento con el equipo. (Foto: AFP)

Sin embargo, la situación quedó en la cancha, pero el jugador siente la presión de compartir vestuario con estrellas de talla mundial, aunque se espera que pueda levantar su rendimiento ya que tiene un talento que lo puede llevar a brillar.