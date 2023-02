"Tenía ganas de golpearlo": portero del Sevilla habla tras agresión de fanático

El guardameta fue sorprendido por un aficionado que intentó agredirlo en el juego entre Sevilla y el PSV por la Europa League.

EN CONTEXTO: Aficionado agrede a portero del Sevilla tras eliminación del PSV





El portero Marko Dmitrovic del Sevilla fue atacado por un espectador del PSV en los últimos del encuentro que marcó la clasificación del cuadro español a los octavos de final de la Europa League.

Al sentir la agresión, el guardameta redujo al agresor que posteriormente fue detenido por elementos de seguridad que lo llevaron a una comisaría.

Tras el encuentro, Dmitrovic confesó que estuvo cerca de responder al ataque, pero logró contenerse.

"Era ya el descuento. Vino un aficionado, me empujó por la espalda y luego se me puso de frente e intentó pegarme. Me rozó un poco la nariz y el cuello. Tenía ganas de pegarle, pero eso no es bonito. Si te quieres pegar te apuntas a un deporte como el boxeo, el fútbol no merece estas cosas", explicó Dmitrovic.

"Me empujó por la espalda e intentó pegarme. La verdad es que tenía ganas de pegarle... Nunca me he pegado en mi vida, pero sé defenderme", Marko Dmitrović. #DeportePlus https://t.co/RYcVGLJzGK pic.twitter.com/Q9ji5tE6cF — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 23, 2023

"Siempre hay algún aficionado que está borracho, alocado o hay un idiota que salta. Eso no debería suceder, espero que lo castiguen. Fue una sorpresa porque estás enfocado en el partido y de golpe me empuja. Luego me intenta pegar. Nunca me peleado en mi vida, pero se defenderme. No le quiero dar más vueltas, pero no es bueno ni en el fútbol ni en la vida. Siempre hay personas que quieren tener protagonismo, pero lo importante es que hemos pasado", apuntó el portero con lo que quiere enterrar el altercado.