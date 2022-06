Grababan un "reality show" y quedan atrapadas en una montaña

Las mujeres quedaron atrapadas en la montaña en su intento de tener un acercamiento con Dios mientras grababan un programa religioso.

Ocho mujeres quedaron atrapadas en una montaña de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Según los reportes oficiales. Se trata unas jóvenes que emprendieron la aventura para poder grabar un programa de "reality show" religioso que lleva el nombre de "Bad Girls Gone God".

La mujeres sufrieron algunos problemas, pues la temperatura en el lugar subió y ellas no iban con equipo especializado, tampoco contaban con agua suficiente para mantenerse hidratadas.

Así fue el rescate

A raíz de ello, tuvieron que solicitar ayuda y fueron rescatadas por bomberos de esa localidad. Según medios internacionales, dos de ellas requirieron atención médica de inmediato y tuvieron que ser trasladadas en helicóptero a un hospital.

Las otras víctimas corrieron con mejor suerte y únicamente recibieron el apoyo de los socorristas para poder descender de la montaña caminando. De acuerdo con los detalles de la excursión, ellas estaban siendo filmadas mientras escalaban la montaña, quienes buscaban acercarse a Dios.

"Dios definitivamente estaba con nosotros... Estamos pensando que si no hubieran llamado, no sé que hubiera pasado, pero tal vez no lo hubiéramos logrado", dijo una de las mujeres.

*Con información de El Heraldo de México.