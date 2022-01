Grettell Valdez reaparece con alarmante mensaje tras cirugía de amputación

Tras ser operada para sobrevivir al cáncer, la actriz reapareció en redes sociales y envió un contundente mensaje.

EN CONTEXTO: Grettell Valdez será sometida a una amputación para sobrevivir al cáncer

Luego de haber salido del quirófano, la actriz Grettell Valdez compartió un mensaje en sus redes sociales en donde dejó ver que la cirugía a la que fue sometida fue todo un éxito.

Detalló que se encuentra en recuperación y que ya fue dada de alta, por lo que en estos momentos está en su casa.

"Gracias a todos por sus oraciones y muestras de cariño. Acompañada de mi hijo y mi querida Rubí Cardozo, la cirugía fu un éxito. Ahora estoy en casa recuperándome", dio a conocer.

(Foto: Instagram)

"Alarmante mensaje"

Sin embargo, tras su pronunciamiento público resaltó que tuvo que ser intubada, hecho que ocasionó preocupación entre sus seguidores.

"No puedo hablar mucho ya que me intubaron y duele", agregó en su publicación.

Pese a que no dio más detalles, aseguró que se encuentra bien. Se desconoce la razón por la que tuvo que ser intubada.

¿Por qué la operaron?

La cirugía para amputarle parte de uno de sus dedos, es para evitar que el cáncer regrese. Cabe resaltar que la actriz de "Buscando a Frida", fue diagnosticada con cáncer hace cuatro años.

Lo anterior, conllevó a que le quitaran parte de su extremidad para poderlo controlar y le colocaron un injerto.

Valdez dijo que su médico la evaluó y le recomendó que debía someterse a la amputación para evitar que el cáncer se volviera a desarrollar y propagar.

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me quitaron. Me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo el doctor: "Hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsiar", expresó.

*Con información de Las Estrellas.