Hospitalizan a Grettell Valdez tras anunciar que sería sometida a una amputación

Grettell fue hospitalizada a pocos días de haber confesado que sería sometida a una amputación para evitar que el cáncer pusiera en peligro su vida.

EN CONTEXTO: Grettell Valdez será sometida a una amputación para sobrevivir al cáncer

Grettell Valdez causó preocupación entre sus seguidores, luego de compartir una fotografía desde el Hospital. Esto a pocos días de haber hecho de conocimiento público que sería sometida a una amputación para salvar su vida.

La reconocida actriz fue internada en horas de la mañana de este miércoles 19 de enero, en la imagen que difundió en sus redes sociales dejó ver que fue canalizada vía intravenosa. Además, su mano es sostenida por su hijo, Santino Borghetti.

Esto se sabe

Pese a que no reveló mayores detalles, todo apunta que se debe a la cirugía para amputarle parte de uno de sus dedos, para evitar que el cáncer regrese. Cabe resaltar que la actriz de "Buscando a Frida", fue diagnosticada con cáncer hace cuatro años.

Lo anterior, conllevó a que le quitaran parte de su extremidad para poderlo controlar y le colocaron un injerto.

Así dio la noticia

Valdez dijo que su médico la evaluó y le recomendó que debía someterse a la amputación para evitar que el cáncer se volviera a desarrollar y propagar.

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me quitaron. Me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo el doctor: "Hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsiar", expresó.

