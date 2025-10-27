GrupoQ presenta la Auto Expo 2025

GrupoQ presentó la Auto Expo 2025, una feria automotriz que se realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre en la Plaza Central de Ciudad Cayalá, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.
Durante cuatro días, los visitantes podrán conocer de primera mano una amplia gama de vehículos de las marcas que representa GrupoQ en Guatemala.
En esta edición, Auto Expo 2025 contará con exhibiciones de vehículos SUV's, pickups, sedanes y camiones, pensadas para ofrecer alternativas para uso familiar o comercial. Además, los asistentes recibirán asesoría personalizada y podrán conocer los planes de financiamiento que ofrece CrediQ.