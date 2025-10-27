Versión Impresa
GrupoQ presenta la Auto Expo 2025

  • Por Redacción comercial
27 de octubre de 2025, 11:06
(Fotografía cortesía: GrupoQ)

GrupoQ presentó la Auto Expo 2025, una feria automotriz que se realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre en la Plaza Central de Ciudad Cayalá, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.

Durante cuatro días, los visitantes podrán conocer de primera mano una amplia gama de vehículos de las marcas que representa GrupoQ en Guatemala.

En GrupoQ queremos cerrar el año brindando a las personas la oportunidad de cumplir el sueño de tener su vehículo nuevo, con las mejores condiciones de financiamiento.
Cristian Siebold
, representante de GrupoQ.

En esta edición, Auto Expo 2025 contará con exhibiciones de vehículos SUV's, pickups, sedanes y camiones, pensadas para ofrecer alternativas para uso familiar o comercial. Además, los asistentes recibirán asesoría personalizada y podrán conocer los planes de financiamiento que ofrece CrediQ.

