Guardabosques advirtió a Gabby Petito sobre su relación tóxica

Una guardabosques encontró a Gabby Petito llorando y respirando de forma entrecortada tras un incidente con su novio durante el viaje, horas antes de que la joven desapareciera.

EN CONTEXTO: Autopsia confirma que restos encontrados son de Gabby Petito

La supervisora de protección de visitantes y recursos en el Parque Nacional de Arches, Melissa Hulls, comentó en una entrevista que le dijo a la joven que su relación parecía tóxica, luego de abordarlos a ambos junto a la policía, tras una llamada echa a través del 911 donde una persona informó que dentro de la van donde la pareja se movía, Brian Laundrie la estaba abofeteando.

Hulls encontró a la joven llorando y respirando de forma entrecortada en la parte trasera de un vehículo policial cuando las autoridades los separaron para hacerles preguntas.

(Foto: Oficial)

"Le pregunté si era feliz en su relación con él y le dije que era una oportunidad para encontrar otro camino, para hacer un cambio en su vida... Ella tenía mucha ansiedad por estar lejos de él, honestamente pensé que sí algo iba a cambiar, sería después de que llegaran a su casa en Florida", dijo al medio Deseret News.

La policía no presentó cargos y Laundrie fue enviado a un hotel a pasar la noche mientras que Petito se quedó en la furgoneta. El incidente fue clasificado por la policía como una “ruptura mental/emocional”.

La pareja no se encontraba bien. (Foto: Instagram)

"No fue un buen día para nadie. Pensamos que estábamos tomando la decisión correcta cuando los dejamos, yo no habría calificado la relación de insegura. Si hubiéramos tenido alguna razón para pensar que alguno de ellos estaba en peligro, los habríamos separado", agregó Hulls.

En las imágenes de la cámara corporal compartidas por el Departamento de Policía de la ciudad de Moab, se escucha que Petito declaró:

"Acabo de dejar mi trabajo para viajar por todo el país y estoy tratando de iniciar un blog, un blog de viajes, así que he estado construyendo mi sitio web. He estado muy estresada y él no cree realmente que pueda hacer nada de eso, así que eso ha sido como, es como un bajón".

Petito fue abordad por la policía. (Foto: Oficial)

"Es difícil no pensar en mí y desearía haber dicho más o desearía haber encontrado las palabras adecuadas para hacerle creer que se merecía más", añadió Melissa.

La familia de Petito denunció su desaparición el 11 de septiembre, luego de que Laundrie volviera solo a su hogar en Florida tras su viaje a principios de mes, la última vez que supieron de ella fue a finales de agosto, luego de la discusión donde intervino la policía.

Petito creció en Long Island, Nueva York, allí conoció a Laundrie. En julio iniciaron un viaje a través del país y lo fueron documentando.

Brian es buscado por las autoridades. (Foto: Cámara corporal)

El FBI confirmó que un cuerpo descubierto el fin de semana en un parque nacional de Wyoming es el de Petito, quien desapareció mientras viajaba por carretera a través de EEUU. Los investigadores calificaron a Laundrie de 23 años como “persona de interés” en el caso y lo buscan.