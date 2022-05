Guardiola: "Tal vez no soy bueno para ayudar al City"

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola aseguró que necesitan tiempo para recuperarse de lo ocurrido ante el Real Madrid en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones y que no hay palabras que les puedan ayudar.

El entrenador español fue interrogado sobre la derrota en el Santiago Bernabéu, que impidió la segunda final de Champions consecutiva para los ingleses.

"Tal vez no soy lo suficientemente bueno para ayudar al equipo a hacerlo", dijo Pep, que explicó: "Nadie sabe qué hubiera pasado con otros jugadores o entrenadores. Estuvimos cerca, ellos lo saben, nosotros lo sabemos, pero lo importante es que vamos a intentarlo de nuevo la próxima temporada, y luego otra vez".

Sobre si los dueños del club se impacientan por no ganar el gran título europeo, aseguró: "Tal vez me equivoque, pero tengo la sensación de que la gente de Abu Dabi compró este club e invirtió en estas increíbles instalaciones y jugadores para tener lo que hemos vivido en los últimos años, no solo para ganar la Champions. Lo hicieron para estar en todas las competiciones cada temporada y competir en todas las competiciones hasta el final. Queremos hacerlo".

"Nada. No hay palabras que puedan ayudar a cómo nos sentimos. Solo hace falta tiempo, dormir lo mejor que podamos y pensar en nuestro próximo objetivo", dijo Guardiola en rueda de prensa.

"El sábado estaremos juntos, hablaremos del equipo que somos y de lo bien que lo hicimos para llegar a esas semifinales de Champions. Estos son los momentos en los que más orgulloso me siento de estar aquí", añadió.

Guardiola, llegó al City en el 2016, insistió en que el fútbol es impredecible y apuntó que es "muy destacable" que hayan vuelto a estar en unas semifinales de Champions estableciéndose entre los mejores de Europa.

"La gente dice que si este equipo o si Guardiola no gana la Champions, son un fracaso y yo niego completamente eso. Sabemos lo difícil que es. Entendemos que la gente esté triste, porque estuvo muy cerca. Los jugadores querían estar en esa final, pero para este club, competir como competimos ante el Madrid, fue una alegría", dijo.