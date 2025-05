¿A Emiratos Árabes? Guatemala busca activar comercio con otros países tras aranceles

-

Ante las medidas arancelarias impuestas por el gobierno de EE.UU., Guatemala busca diversificar los mercados para las exportaciones y negocia acuerdos con Emiratos Árabes, Turquía y Canadá.

Debido a las medidas arancelarias impuestas por el gobierno de Estados Unidos a nivel mundial, que para los productos de Guatemala implican un 10% de costo para ingresar a esa nación, las autoridades del Ministerio de Economía (Mineco) aseguran que buscan la expansión de los mercados.

La ministra de Economía, Gabriela García, aseguró durante la conferencia La Ronda, que el año pasado se iniciaron las gestiones para activar nuevos mercados y retomar los que "no tenían mucha acción".

La ministra de Economía señaló que continúan las reuniones para resolver las medidas no arancelarias que Estados Unidos exige para negociar los aranceles del 10%. (Foto: Jessica Osorio/Soy502)

De tal cuenta, citó que se activó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Perú y otros vigentes para beneficiar a los empresarios guatemaltecos y recordó que en la actualidad existen tres nuevos procesos de negociación con Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Canadá. Además, hay 19 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones.

Estos son los tres países con nuevos procesos de negociación y los 19 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. (Foto: La Ronda/Soy502)

De momento, hay nueve tratados de libre comercio vigentes con Guatemala, más otros cuatro acuerdos de alcance parcial, otros 2 de asociación y dos por ratificar.

Estos son tratados y acuerdos vigentes, parciales y por ratificar, entre otros. (Foto: La Ronda/Soy502)

Sobre las barreras no arancelarias

García también se refirió a los avances para sortear las barreras no arancelarias requeridas por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative -USTR-).

Resumen de las barreras no arancelarias identificadas por el USTR. (Foto: La Ronda/Soy502)

La funcionaria adelantó que ya se solicitó un espacio en la USTR para dar inicio al proceso de acercamiento entre ambos países.

Citó que al revisar cada tema, observaron que hay cuestiones que ya han sido atendidas, por ejemplo, con la implementación de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.

Las acciones

En resumen, el Mineco ha sostenido 46 reuniones con varias instancias para revisar cada barrera y entender en dónde se tienen que hacer los ajustes. También se hizo un diagnóstico armonizado y una línea de base sobre la cual partir, especificó.

Hay otros temas que no competen a Gobierno, por ejemplo los que conciernen a los Colegios Profesionales, por lo tanto, aseguró que buscan hacer "incidencias" para lograr su avance.

En el caso del Ministerio de Salud, explicó que se eliminaron unos cien trámites identificados.