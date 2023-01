¿Qué significa que Guatemala llamara a consultas a Embajador en Colombia?

Colombia y Guatemala iniciaron un conflicto diplomático debido a las acusaciones de la FECI en contra del exjefe de CICIG, Iván Velásquez.

EN CONTEXTO: Guatemala llama a consultas a embajador en Colombia por solicitud a exjefe de CICIG

Luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ahora dirigida por Rafael Curruchiche, iniciara acciones legales en contra del exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, se desató un conflicto diplomático entre Guatemala y Colombia.

El primero en responder fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien no sólo salió en apoyo de Velásquez, actual ministro de la Defensa de ese país, sino que también llamó a consultas a su embajadora en Guatemala, Victoria González Ariza.

"Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, sea atacado, perseguido por su lucha contra la impunidad, acorralado por quienes ejercen esa impunidad, así que lo defenderemos, seguirá siendo nuestro ministro (de Defensa)", dijo Petro en tono molesto.

#VideoBlu “Si Guatemala insiste en poner presos a hombres buenos, no tenemos nada que hacer con ese país”, señaló el presidente Petro sobre la situación del ministro de Defensa, Iván Velásquez.



“Lo vamos a respaldar, es un hombre justo”, dijo #MañanasBlu pic.twitter.com/8TLOAVMjVO — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 17, 2023

Horas más tarde Guatemala reaccionó a través de un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) en el que indicó que "por reciprocidad" decidieron "llamar a la embajadora de Guatemala en Colombia, Reagan Vega, a consultas".

"Guatemala rechaza el exabrupto del Gobierno de Colombia hacia la justicia guatemalteca", señalaron en el corto comunicado.

Pero, ¿qué significa realmente "llamar a consulta" a los embajadores de cada uno de los países?

Llamar a consulta

Al respecto, el Minex aseguró que "llamar a consulta es una manera diplomática de expresar molestias sobre un asunto entre dos países . No es romper relaciones, pero es una manera de marcar el terreno de una inconformidad".

El abogado, experto en temas internacionales y excanciller de Guatemala, Gabriel Orellana, explicó que el término de "llamar a consultas" consiste en llamar al Embajador en cualquier país para que de primera mano informe sobre los hechos ocurridos y en el ámbito diplomático se denota la "seriedad que se le da al asunto".

"Colombia pudo citar al Embajador de Guatemala en ese país, pero como el asunto es grave, optaron por llamar directamente a su propio Embajador en Guatemala. Esto, en lenguaje diplomático es como decir: 'Miren, esto no es ningún juego, es algo serio'... Guatemala lo que hizo fue demostrar un gesto de no quedarse con los brazos cruzados", detalló Orellana.

Para el abogado "Colombia lo que está demostrando es que se siente molesta" y ahora dependerá de la vocación al diálogo que pueda existir entre las dos partes, pero reconoció que es muy difícil que un país rompa relaciones con otro, debido a que, por ejemplo, Guatemala y Colombia tienen un comercio exterior fructífero.

Y en efecto, Colombia tiene un tratado de libre comercio desde 2009 con el Triángulo Norte, que incluye a Guatemala. Según un informe de evaluación del Ministerio de Economía de Guatemala luego de la entrada en vigencia del acuerdo comercial, se tuvo una tasa de crecimiento anual de las exportaciones de 21%; siendo el hule y el azúcar los productos de mayor interés para los colombianos.

Conflicto más grande

Pero la economía no es lo único complicado. Orellana recordó que Guatemala estaría "fuera de lugar" con las acciones en contra de Velásquez y que el conflicto podría incrementarse, ya no solo con Colombia, sino con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Creo que las acciones no se valoraron los suficiente, porque Iván Velásquez, si cometió o no algún delito en Guatemala, no lo hizo como ciudadano colombiano, lo hizo como funcionario de Naciones Unidas y por lo tal gozaba de los privilegios e inmunidades que le dan el Convenio sede de CICIG, sino que convenciones suscritas por Guatemala desde los años 40 o 50 relacionadas a privilegios e inmunidades de funcionarios de Naciones Unidas. No es así como que muy fácil", manifestó el abogado internacionalista.

Según el artículo 10 del Acuerdo entre la ONU y Guatemala relativo al establecimiento de la CICIG, "el Comisionado disfrutará de los privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades otorgados a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961" que incluye inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa.

(Fuente: Convenio de creación de la CICIG)

Así mismo refiere que esos privilegios pueden terminarse sólo si el Comisionado renuncia a ellos o "cuando proceda sin perjuicio del objetivo para el que es otorgada" se cuente con la autorización del Secretario General de la ONU, en este caso Antonio Guterres.

(Fuente: Convenio entre Guatemala y la ONU para crear la CICIG)

"No creo que sea técnico ni prudente pedir la extradición o lanzar una orden de captura internacional contra Iván Velásquez porque son actos que en el momento en que ocurrieron él gozaba de inmunidad. Guatemala se echó a cuestas demostrar un montón de cosas bien complicadas como demostrar que las cosas que lo acusan, Velásquez no estaba cubierto del Convenio que creó la CICIG", detalló Orellana.

¿Cómo empezó todo?

El conflicto inició luego que la FECI, ahora dirigida por Rafael Curruchiche, solicitara órdenes de captura contra la exjefa del MP, Thelma Aldana; la exsecretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz; el exmandatario de la CICIG, Luis David Gaitán y el presidente de la Cámara Guatemaltecoamericana, AmCham, Juan Pablo Carrasco de Groote.

Al mismo tiempo, acusó de acciones "ilegales, arbitrarias y abusivas al exjefe de CICIG, todo en el caso Odebrecth, en el que también están señalados los excandidatos a la presidencia Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, éste último recuperó su libertad tras pagar una millonaria caución económica, ello luego de cumplir una condena en Estados Unidos por lavado de dinero para el narcotráfico, por lo que se declaró culpable.

#CasoAcuerdosFraudulentosCorrupciónEImpunidad

La Fiscalía Especial contra la Impunidad informa: pic.twitter.com/mO7gEJqlqC — MP de Guatemala (@MPguatemala) January 16, 2023

Tras los señalamientos contra Velásquez, ahora, Ministro de la Defensa de Colombia, el presidente de ese país, Gustavo Preto, reaccionó con molestia y aseguró que el exjefe de CICIG está siendo "perseguido por su lucha contra la impunidad" en Guatemala y que está siendo "acorralado por quienes ejercen esa impunidad" por lo que adelantó que lo defenderán.