Así podrás lograr que Stephanie Zelaya triunfe en "Viña del Mar"

El "Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar" es uno de los más importantes de Latinoamérica y este año una guatemalteca compite por la famosa "Gaviota de Plata".

Stephanie Zelaya estará en la competencia de 2023. Este es un momento histórico, pues la primera participación en la competencia la realizó Ricardo Arjona en 1995, luego asistió como invitado en 1999, 2001, 2004, 2010 y 2015.

¿Cómo puedes lograr que Guatemala clasifique y gane?

El concurso se divide en dos categorías: "La competencia folclórica" y "La competencia internacional" (donde compite Zelaya), en cada una se premia la Mejor Canción y al Mejor Intérprete, otorgando a cada ganador una Gaviota de Plata, símbolo del Festival, también se entregan las Antorchas de Oro y de Plata.

La guatemalteca peleará la gaviota con artistas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México. La clasificación se basará en el puntaje del jurado y por la elección del público.

Ambas votaciones sumarán el promedio para cada país, esto es determinante para que los favoritos pasen a la siguiente etapa y para que gane el más querido. La aplicación donde se podrá elegir al favorito se anunciará pronto.

El Festival de Viña del Mar se llevará a cabo del 19 al 24 de febrero de 2023, cada competidor se presentará dos veces en la semana entre los shows de los invitados especiales como Karol G y Cristina Aguilera, entre otros. Luego eligen a los 3 ganadores.

Zelaya interpretará su sencillo llamado "Como pueda", al que le hizo un arreglo especial para este evento.

El público del Festival de Viña es conocido como "El Monstruo", pues es común que aplauda efusivamente si considera que los participantes son merecedores de la Gaviota, también muestran su descontento ignorando o abucheando al artista que esté en el escenario si consideran que su performance no está a la altura.

"No lo puedo creer, significa mucho para mí, desde niña veo el festival y llevaba años tratando de participar, apliqué y esta fue una enorme sorpresa", explicó Zelaya a Soy502.

"No tengo palabras para expresar cómo me siento, pensar que en unos meses estaré cantando sobre un escenario con el que he soñado desde que era muy pequeña, tocando el piano y cantándole a millones de personas una canción que escribí en mi cuarto, fue un gran regalo para cerrar el año", afirmó.

