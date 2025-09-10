Guatemala entrega a "El Gordo" a EE. UU. por tráfico de drogas

-

La extradición de Roberto Carlo Girón se confirmó a inicios de junio de este año, tras analizar las pruebas en Estados Unidos.

Guatemala concretó la extradición del narcotraficante guatemalteco Roberto Carlo Girón Hernández, conocido como "El Gordo" y "RC", hacia Estados Unidos.

(Foto: US Embassy Guatemala)

Girón fue entregado a las autoridades para enfrentar un proceso en la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

La acusación señala que Girón coordinaba con el Clan del Golfo el envío de toneladas de cocaína con destino al Cártel de Sinaloa, los cuales tenían como destino final el mercado estadounidense.

(Foto: US Embassy Guatemala)

La captura y extradición fueron resultado de la cooperación entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado y las autoridades guatemaltecas.

Investigación

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal autorizó la extradición a inicios de junio de este año, tras determinar que las pruebas enviadas por Estados Unidos cumplían con el tratado bilateral y que los documentos de respaldo estaban debidamente legalizados.

En una audiencia en mayo, se opuso a la extradición, pero el tribunal rechazó sus argumentos y autorizó su entrega.

La resolución fue remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores, que coordinó los trámites de entrega con la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Gobernación.

(Foto: US Embassy Guatemala)

Según las investigaciones, entre 2015 y 2023 Girón habría coordinado el ingreso de cargamentos de cocaína provenientes de Colombia y otros países de la región, que posteriormente eran enviados a Estados Unidos.

Girón fue capturado el 4 de febrero en Carretera a El Salvador durante un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC)