¡De Guatemala a las estrellas! David López recibe galardón

David López, el pequeño en el Top 100 de las mentes más brillantes del mundo, según el ranking de Inglaterra, fue galardonado en los "International Kids Awards".

David fue condecorado por "acercar el universo a la Tierra", según se destaca en la premiación. Con solo 10 años, David Alejandro López Aragón ya está convirtiendo su fascinación en una misión cósmica.

El guatemalteco fue reconocido al enseñar las estrellas de manera divertida y accesible, a través de un club para que quienes se acerquen, conozcan más de astronomía.

Acerca de David

Realizó cursos universitarios de Astronomía Básica y en 2025 cursa Astro biología en la Universidad Galileo, donde amplía su conocimiento sobre las estrellas, los planetas y galaxias que han cautivado su imaginación. También está tomando clases adicionales de matemáticas, química e inglés.

Es autor del libro al que tituló "Mi universo", que diseñó con el fin de compartir a los jóvenes lectores las maravillas del sistema solar. También imparte charlas del sistema solar a niños. Tiene una cuenta con un canal de Youtube llamada "David Astrónomo". También puedes seguirlo en su cuenta de divulgación en Instagram aquí.

Acerca de los International Kids Awards

Los Premios (ISKA) son una plataforma global que celebra el talento excepcional de niños de todo el mundo. Su misión es reconocer y valorar las cualidades y logros únicos de cada uno, basado en el esfuerzo de los niños y sus mentores.

El jurado busca cualidades que distingan a cada niño, no solo a los mejores talentos y resalta a las personas que ven en los pequeños su potencial, ayudándolo a desarrollar su pasión y potencial. El evento tiene sede en 3 países: Inglaterra, Estados Unidos e India. Ingresa aquí para conocerlo.

