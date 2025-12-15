Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Guatemala felicita al presidente electo de Chile José Antonio Kast Rist

  • Por Carlos Álvarez
14 de diciembre de 2025, 20:24
El Gobierno de Guatemala, mediante la Cancillería, felicitó al presidente electo de Chile. (Foto: Archivo / Soy502)

El Gobierno de Guatemala, mediante la Cancillería, felicitó al presidente electo de Chile. (Foto: Archivo / Soy502)

Guatemala reitera su disposición de continuar trabajando de forma conjunta con el Gobierno chileno.

OTRAS NOTAS: Gobierno condena ataque terrorista en Australia

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), expresó su felicitación al presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist, así como al pueblo chileno, tras la jornada electoral celebrada recientemente en ese país.

En un comunicado oficial, la Cancillería guatemalteca destacó que el proceso electoral chileno se desarrolló de manera ordenada, constituyendo una muestra del fortalecimiento democrático en la región.

El Minex señaló que Guatemala reitera su disposición de continuar trabajando de forma conjunta con el nuevo Gobierno chileno, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

Según el pronunciamiento, este compromiso está orientado a promover la prosperidad y la estabilidad de los pueblos de Guatemala y Chile, así como a contribuir al desarrollo y la cooperación en el ámbito latinoamericano.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar