Guatemala felicita al presidente electo de Chile José Antonio Kast Rist

Guatemala reitera su disposición de continuar trabajando de forma conjunta con el Gobierno chileno.
OTRAS NOTAS: Gobierno condena ataque terrorista en Australia
El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), expresó su felicitación al presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist, así como al pueblo chileno, tras la jornada electoral celebrada recientemente en ese país.
En un comunicado oficial, la Cancillería guatemalteca destacó que el proceso electoral chileno se desarrolló de manera ordenada, constituyendo una muestra del fortalecimiento democrático en la región.
El Minex señaló que Guatemala reitera su disposición de continuar trabajando de forma conjunta con el nuevo Gobierno chileno, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral entre ambos países.
Según el pronunciamiento, este compromiso está orientado a promover la prosperidad y la estabilidad de los pueblos de Guatemala y Chile, así como a contribuir al desarrollo y la cooperación en el ámbito latinoamericano.