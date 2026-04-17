Guatemala se juega el pase al premundial ante Costa Rica

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Vencer o morir. No hay mañana para la selección femenina de Guatemala que se juega la clasificación al Campeonato W de la Concacaf este sábado ante Costa Rica (6:00 p. m.), en el estadio Nacional de aquel país.

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A las ticas les basta con el empate para quedarse con el primer lugar del Grupo C y con el único pase al torneo que reparte cuatro boletos a la Copa del Mundo Femenina de la FIFA Brasil 2027.



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La Directora Técnica Karla Maya convoca a las siguientes jugadoras para la Eliminatoria de Concacaf W donde enfrentará a la Selección de Costa Rica.#ModoSelección #VamosGuate #SeleMayorFem #VamosChicas pic.twitter.com/eV0tN3xn3h — FFG (@fedefut_oficial) April 15, 2026

En ese evento solo participarán 8 selecciones del área, es decir, que la mitad de equipos clasificarán al Mundial (los ganadores de los cuartos de final). Además, habrá dos repechajes intercontinentales en disputa.

También se repartirán los boletos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Estadio Nacional de Costa Rica, aquí la #SeleMayorFem realizará su reconocimiento de cancha previo a su partido de mañana.



Costa Rica Guatemala

⏱️6:00ᴘᴍ



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Es una oportunidad única para que Guatemala cumpla el sueño mundialista, pero antes debe imponerse a las ticas, con las que empató sin goles el año pasado en los Juegos Centroamericanos y a las que venció 2-1 en 2023 durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La Bicolor es dirigida por la entrenadora mexicana Karla Maya y liderada en cancha por la experimentada delantera Ana Lucía Martínez.

La delegación se instaló desde el jueves en territorio tico.