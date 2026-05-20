Jhonatan Narváez gana la etapa 11 del Giro de Italia y hace historia

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Jhonatan Narváez volvió a celebrar en el Giro de Italia y confirmó su gran momento al conquistar este miércoles la undécima etapa, disputada entre paisajes montañosos y con final en Chiavari.

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El ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates firmó su tercera victoria parcial en la presente edición tras imponerse en el sprint final al español Enric Mas, luego de recorrer 196 kilómetros en una jornada marcada por las escapadas.

Narváez y Mas fueron los más fuertes del grupo de fugados y lograron desprenderse en el tramo decisivo. El italiano Diego Ulissi completó el podio al cruzar tercero, a once segundos del ganador.

Con este triunfo, el ecuatoriano llegó a cinco victorias de etapa en el Giro, superando por una a su compatriota Richard Carapaz como el corredor ecuatoriano con más celebraciones parciales en la ronda italiana.

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El UAE continúa sacando provecho de la carrera pese a los abandonos sufridos en los primeros días, entre ellos los de Adam Yates, Jay Vine y Marc Soler.

En la clasificación general, el portugués Afonso Eulálio conservó la maglia rosa con 27 segundos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard, quien difícilmente podrá recortar tiempo este jueves en la duodécima etapa, un recorrido mayormente llano de 175 kilómetros entre Imperia y Novi Liguri, ideal para los velocistas.