Knicks vencen a Cavaliers en tiempo extra tras una remontada épica

Los Knicks de Nueva York reaccionaron a tiempo y golpearon primero en la final de la Conferencia Este al vencer 115-104 en tiempo extra a los Cavaliers de Cleveland, en un partido que parecía perdido y terminó convertido en otra noche complicada para James Harden.
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Nueva York llegó a estar 22 puntos abajo en el último cuarto, pero encontró la remontada de la mano de Jalen Brunson, quien firmó 38 puntos y lideró el despertar en el Madison Square Garden.
Los Cavaliers dominaban 93-71 con menos de ocho minutos por jugarse, aunque se derrumbaron en el cierre. Brunson tomó el control ofensivo y los neoyorquinos comenzaron a atacar constantemente a Harden, señalado nuevamente por sus problemas defensivos.
El entrenador Mike Brown reconoció tras el encuentro que buscaron involucrar a Harden en cada posesión durante la remontada. El escolta terminó con una discreta actuación de 15 puntos, cinco tiros de campo anotados y seis pérdidas de balón.
Cleveland aún tuvo la oportunidad de ganar en el tiempo reglamentario, pero Sam Merrill falló un triple sobre la bocina. En la prórroga, los Knicks aprovecharon el golpe anímico y anotaron los primeros nueve puntos para sentenciar el duelo.
Donovan Mitchell lideró a los visitantes con 29 puntos y seis robos, aunque terminó lamentando una derrota inesperada. Del otro lado, Brunson volvió a ser el hombre decisivo para unos Knicks que sueñan con regresar a unas Finales de la NBA por primera vez desde 1999.
El segundo juego de la serie se disputará este jueves a las 6:00 p. m. mientras las Finales del Oeste continúan este miércoles con el duelo entre Thunder y Spurs (6:30 p. m.), serie liderada 1-0 por Oklahoma City.