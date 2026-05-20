Knicks vencen a Cavaliers en tiempo extra tras una remontada épica

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Los Knicks de Nueva York reaccionaron a tiempo y golpearon primero en la final de la Conferencia Este al vencer 115-104 en tiempo extra a los Cavaliers de Cleveland, en un partido que parecía perdido y terminó convertido en otra noche complicada para James Harden.

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Nueva York llegó a estar 22 puntos abajo en el último cuarto, pero encontró la remontada de la mano de Jalen Brunson, quien firmó 38 puntos y lideró el despertar en el Madison Square Garden.

Los Cavaliers dominaban 93-71 con menos de ocho minutos por jugarse, aunque se derrumbaron en el cierre. Brunson tomó el control ofensivo y los neoyorquinos comenzaron a atacar constantemente a Harden, señalado nuevamente por sus problemas defensivos.

El entrenador Mike Brown reconoció tras el encuentro que buscaron involucrar a Harden en cada posesión durante la remontada. El escolta terminó con una discreta actuación de 15 puntos, cinco tiros de campo anotados y seis pérdidas de balón.

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Cleveland aún tuvo la oportunidad de ganar en el tiempo reglamentario, pero Sam Merrill falló un triple sobre la bocina. En la prórroga, los Knicks aprovecharon el golpe anímico y anotaron los primeros nueve puntos para sentenciar el duelo.

Donovan Mitchell lideró a los visitantes con 29 puntos y seis robos, aunque terminó lamentando una derrota inesperada. Del otro lado, Brunson volvió a ser el hombre decisivo para unos Knicks que sueñan con regresar a unas Finales de la NBA por primera vez desde 1999.

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El segundo juego de la serie se disputará este jueves a las 6:00 p. m. mientras las Finales del Oeste continúan este miércoles con el duelo entre Thunder y Spurs (6:30 p. m.), serie liderada 1-0 por Oklahoma City.