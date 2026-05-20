Paso a paso: Así puedes tramitar o renovar tu pasaporte en Guatemala este 2026

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¿Planeas salir del país? Te presentamos la guía completa para tramitar o renovar tu pasaporte en Guatemala. Conoce los precios, los pasos para agendar tu cita digital en el portal de Migración y los requisitos obligatorios este 2026.

Si estás pensando en salir del país, ya sea por negocios, estudios o vacaciones, uno de los requisitos indispensables es contar con un pasaporte vigente. Actualmente, el proceso para obtener o renovar este documento en Guatemala se ha simplificado, permitiendo a los ciudadanos gestionar gran parte del trámite desde casa y en menos tiempo.

El primer paso es efectuar el pago correspondiente en una agencia de Banrural. El costo es de 50 dólares por un pasaporte con vigencia de cinco años y 85 dólares por diez años, con la opción de cancelar en quetzales según el tipo de cambio vigente.

Se debe pagar 50 dólares por un pasaporte vigente de cinco años. (Foto: Cortesía IGM)

Después del pago, debes ingresar al sitio web del Instituto Guatemalteco de Migración (igm.com.gt). En la plataforma, tendrás que introducir el número de la boleta de pago y completar los datos personales que se te soliciten.

El siguiente paso es programar tu cita. Es importante hacerlo únicamente a través del portal oficial para evitar estafas. No se recomienda pagar a terceros que ofrezcan gestionar citas. Una vez seleccionada la fecha y hora, debes imprimir la constancia, la cual deberás presentar el día de tu trámite.

También hay opción de pagar 85 dólares por 10 años. (Foto: Cortesía IGM)

Requisitos para tramitar tu pasaporte

Las personas mayores de edad deben presentar: formulario de solicitud de pasaporte impreso y firmado. Comprobante de pago original o impresión de la boleta electrónica. Documento Personal de Identificación (DPI) original, acompañado de una copia legible de ambos lados en una misma hoja.

En el caso de personas declaradas en estado de interdicción, se debe agregar: Certificación de la resolución judicial que acredite dicha condición. DPI del representante legal (original y copia). Así como el comprobante de pago original.

La solicitud de la cita se hace en línea y agendarla no tiene ningún costo. (Foto: Cortesía IGM)

Si el solicitante es menor de edad, deberá presentarse acompañado de sus padres. Además, se requiere: Certificado de nacimiento o documento que acredite la nacionalidad guatemalteca. DPI de ambos padres, en original y copia.

Si el menor es acompañado por solo uno de los padres, será necesario presentar: Testimonio original de escritura pública que autorice el trámite, con copia legalizada. Certificación de resolución judicial que confirme que no existen procesos pendientes.

Ahora tienes la opción de elegir el día y hora para presentarte a las oficinas. (Foto: Cortesía IGM)

Atención

Las autoridades recomiendan verificar toda la información directamente en el sitio web del Instituto Guatemalteco de Migración, especialmente en caso de extravío de la boleta de pago o dudas adicionales sobre el proceso.

Así como efectuar este trámite de manera personal y a través de los canales oficiales, ya que de esta manera se garantiza la seguridad, se evita fraudes y facilita la obtención del pasaporte sin contratiempos.

Toma nota

Efectuar este trámite de manera personal y a través de los canales oficiales garantiza seguridad, evita fraudes y facilita la obtención del pasaporte sin contratiempos.

Recuerda que las autoridades migratorias insisten en que ningún tercero está autorizado para vender citas ni agilizar los tiempos de entrega.