Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. arribará a Guatemala este jueves

-

En la visita Kristi Noem inspeccionará iniciativas desarrolladas entre el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y las autoridades locales.

El jueves 26 de junio la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, tiene previsto sostener una reunión oficial con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en el Palacio Nacional de la Cultura. Durante el encuentro también participará el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

JUST ANNOUNCED



DHS Secretary Kristi Noem will visit Panama, Costa Rica, Honduras, and Guatemala for bilateral discussions with global leaders this week. pic.twitter.com/69Bf49wAkg — Breanna Morello (@BreannaMorello) June 23, 2025

La visita de Kristi Noem al país forma parte de una agenda programada que inició el martes 24 de junio y que incluyó escalas en Panamá, Costa Rica y Honduras. El objetivo del recorrido ha sido establecer contacto directo con autoridades de la región para reforzar mecanismos conjuntos en temas de seguridad y migración.

Guatemala es la última parada de la gira, donde además de reunirse con el mandatario, Noem inspeccionará iniciativas desarrolladas entre el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y las autoridades locales, principalmente en el aeropuerto internacional La Aurora.

OTRAS NOTICIAS: Más de Q1millón localizados en un camión detenido en el Progreso