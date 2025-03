Guatemala va por el título del premundial de Fútbol Playa

-

La azul y blanco busca terminar por lo alto el certamen tras conseguir su clasificación histórica.

Luego de hacer historia al clasificarse al Mundial de Fútbol Playa 2025, la selección de Guatemala ahora va por el título del campeonato premundial que se define este 16 de marzo en Bahamas.

Guatemala enfrentará a El Salvador el domingo en la final del Campeonato de Fútbol Playa de Concacaf.

Antes del partido por el título, Bahamas se medirá ante Estados Unidos en el encuentro por el tercer puesto.

The Semifinals brought goals, drama, and unforgettable moments! ⚽



Don’t miss the top highlights! pic.twitter.com/fUuJOCt0n9 — Concacaf (@Concacaf) March 16, 2025

¿Dónde verlo?

La final será a partir de las 6:00 de la tarde, tiempo de Guatemala.

Para verlo, podrás hacerlo por medio de la cuenta de Youtube de la Concacaf Go en Guatemala. Si vives en Estados Unidos, será a través de Fox Soccer Plus, FS2, Tubi y Vix en español.