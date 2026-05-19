José Contreras confirma que tendrá un puesto en Comunicaciones

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Ya ahora como exjugador, José Manuel Contreras habló por primera vez tras su retiro como futbolista profesional en el club de sus amores, Comunicaciones, y dio algunas pistas de lo que se viene para su etapa fuera de las canchas.

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En el programa "Crema mi buen amigo", transmitido por Tigo Sports", el "Moyo" se refirió sobre los últimos días como futbolista, una situación complicada luego de muchos años de profesión.

"No he logrado dimensionar tal vez muchas cosas, porque yo siempre me sentí como alguien normal. Siempre estuve en buenos equipos y tuve grandes compañeros. Tuve la suerte de estar en el momento justo, pero tal vez con el pasar de los días y voy a ir dimensionando esto", dijo Contreras.

Tras su retiro, José Manuel contó que ha recibido miles de mensajes de los aficionados cremas dándole gracias por su entrega en la cancha. "Es bonito para mí recibir esos mensajes y al final, son cosas que voy a llevar siempre en mi corazón. Al final, también soy un crema desde niño. Una vez crema, siempre crema", cerró.

El "Moyo" tendría un rol ligado al área deportiva de la institución blanca. (Foto: Instagram)

Futuro

Por otro lado, el excapitán de los cremas reveló que el club ya le dijo que seguirá ligado a la institución y que pronto anunciará el lugar que tomará en su nuevo rol administrativo. Se había rumoreado que sería director de deportivo.

"Siempre me vi, después de mi carrera, ligado al club. Ya el club me dijo que tengo las puertas abiertas y vamos a seguir ligados a Comunicaciones. Solo estamos por definir en que parte estaremos trabajando. Eso me pone contento y me enorgullece", comentó José Manuel.