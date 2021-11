Guatemalteca exhibe a su acosador en redes sociales

El hombre ha utilizado diferentes perfiles para acosarla, y la guatemalteca decidió exhibirlo para que la deje tranquila.

Daniela Torres, es una guatemalteca que decidió denunciar a través de su cuenta de Twitter a un hombre que lleva varios días acosándola en sus redes sociales.

Según la mujer, este hecho comenzó luego de que ella compartiera una fotografía en su Instagram con la locación de Atitlán, lugar en donde se encontraba vacacionando con otra amiga.

Asume que con ese dato la pudo contactar, porque fue precisamente en esa imagen en donde colocó varios comentarios, mismos que ella borró porque no lo conocía.

Hay un tipo que me está acosando LITERAL. Y no deja de escribirme a mi y a mi amiga. Lo bloqueo una cuenta y me escribe de otra.



Llevo todas esas cuentas bloqueadas hasta el momento pic.twitter.com/VjKCtqMHaF — Daniela (@datorresss) November 13, 2021

Hecho perturbador

Torres dijo a Soy502 que le dio seguir para saber su identidad, pero al momento que se percató que no lo conocía lo bloqueó, ya que había llegado a un nivel de intensidad que no le pareció.

Lo que no imaginaba la guatemalteca es que todo se tornaría más extraño, pues el hombre que aparentemente se llama Sergio creó un nuevo perfil para contactarla, a lo que ella lo volvió a bloquear.

Tras bloquear una segunda cuenta el hombre creó aproximadamente otras siete perfiles de manera continua y así seguir acosando a Torres.

(Foto: Twitter)

Otras víctimas

La denunciante también señaló que tras su denuncia pública otras mujeres le escribieron que también han sido acosadas por el mismo sujeto, por lo que podría ser un patrón que sigue para dar con sus víctimas.