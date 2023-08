Guatemalteca Michelle Cohn sorprende hablando en inglés (video)

-

La guatemalteca sorprendió a sus seguidores tras aparecer en un video hablando en idioma inglés.

Michelle Cohn, representante de Guatemala en la próxima edición de Miss Universo, ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales. No solo por su belleza y labor como madre, pues ahora destacan su habilidad para hablar inglés.

En un reciente video compartido en su cuenta de Instagram, la guatemalteca apareció invitando a un evento del que será parte el próximo 16 de septiembre. Llamó la atención que Cohn mostró fluidez con el idioma extranjero.

"Hola, soy Michelle Cohn Miss Universo Guatemala 2023.

Estoy muy emocionada de compartirles que estaré en Miami el 16 de septiembre asistiendo a la Gala de Beneficencia de @smiletrain", expresó en inglés.

View this post on Instagram A post shared by Michelle Cohn (@michellecohnb)

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Muchos de ellos destacaron su dominio del inglés. "Qué reina", "Excelente inglés", "Ese 'see you soon' sonó tan natural", se lee.

Michelle agregó que durante el evento conocerá a diversas concursantes, así como a Miss Universo 2020, Andrea Meza. Quien desee asistir puede adquirir sus tickets dando clic aquí.

¿Quién es Michelle Cohn?

Melanie Michelle Cohn Bech es Licenciada en Imagen Pública y Medios de Comunicación. Se desarrolla en proyectos sociales que combinan sus tres pasiones: moda, creatividad y los niños.

Prueba de ello es su marca de ropa Luca Beach Wear, que contrata a mujeres sordas con el fin de promover la inclusión y empoderamiento de la mujer. La joven guatemalteca ha recibido gran apoyo en redes sociales, donde es muy activa.

En 2013, Michelle portó los títulos de Miss Grand Guatemala y Miss Guatemala Latina, y en 2014 representó al país en República Dominicana donde quedó como tercera finalista.

Aunque en algún momento, la guatemalteca perdió las esperanzas de cumplir el sueño de representar a su país a nivel mundial, la oportunidad llegó con el cambio de reglas del certamen.

La guatemalteca Michelle Cohn representará al país en Miss Universo 2023. pic.twitter.com/bHVWXdU4Vx — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) August 7, 2023