Guatemalteca narra perturbadora experiencia que vivió en Canadá (video)

La guatemalteca compartió una experiencia paranormal que vivió en Canadá, donde reside actualmente.

Es muy activa en sus redes sociales, sobretodo en TikTok donde cuenta con más de 41 mil seguidores y tres millones de "me gusta".

Recientemente compartió un video en el que relató la experiencia paranormal más fuerte que ha vivido.

"Storytime de la situación paranormal más gruesa que he vivido en toda mi vida. Contexto: me tuve que quedar en un hotel toda esta semana por trabajo", inicia el clip.

La joven se sentía muy mal en ese hotel. (Foto: captura de video)

Marcela relató que durante la primera noche notó que su puerta estaba abierta. Sin embargo, trató de ignorarlo, ingresó y se quedó dormida.

"Cuando me despierto, me despierto empapada en sudor. La cama estaba mojada en sudor, parecía que me acababa de bañar, lo que pensé fue 'tengo fiebre'", continuó.

Esa misma noche, la joven relató que volvió a despertar sudando excesivamente. "Me entró una náusea horrible, fui al baño, vomité pero no fue por estar enferma", continuó.

La creadora de contenido decidió llamar a su mamá para contarle, luego se tomó unas pastillas sin imaginar lo que vendría.

"Me metí a bañar y cuando salgo, me vuelvo a acostar, me tomé unas pastillas y escucho cómo se abre mi puerta del cuarto. Estaba tan cansada que me quedé dormida con la puerta abierta", dijo.

"Regresar a Guatemala"

Marcela dijo sentirse tan mal durante esos días, que pensó en volver a su país. Con el paso del tiempo, confirmaba que algo malo pasaba en esa habitación.

"Yo sabía que algo estaba pasando. No sabía qué había pero algo estaba muy feo", mencionó. Y aunque el personal le ofreció cambiarse de habitación, ella no accedió pues implicaba el traslado de todas sus cosas.

Más adelante, la joven se reunió con sus compañeros de trabajo y les contó lo que había experimentado. Ahí descubrió que no fue la única que pasó noches incómodas.

"Una vez puse un pie fuera de ese hotel, me volví a sentir yo misma", aseguró. En comentarios, internautas compartieron experiencias similares.

