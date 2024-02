"Ya no podía caminar": guatemalteca relata su dolorosa experiencia con Guillain Barré

-

María Col de 73 años, fue uno de los casos confirmados como parte del brote de enfermedad neurológica aguda, Guillain Barré.

La mujer de San Bernardino, Suchitepéquez, contó que a su edad no imaginó vivir esta "pesadilla". Ella es uno de los 60 casos que se encuentran en recuperación.

"Me comenzaron a doler los pies y de un día para otro ya no pude caminar. Mis hijos me llevaron al hospital donde gracias a Dios me atendieron bien. Luego me hicieron exámenes en Quetzaltenango y después regresé al hospital y a mi casa", relató al Ministerio de Salud. La diabetes que padece también le ha causado molestias.

Tras regresar a su casa, ha recibido varias visitas, pues el personal de salud ha visitado para cuidarla en su recuperación. Actualmente ha comenzado a recibir terapia desde casa.

"Me dan terapia y pastillas para el dolor. Del centro de salud me vienen a visitar para saber cómo estoy, también me apoyarán con un psicólogo", relató.

El MSPAS compartió el relado de María Col en un comunicado de la institución. (Foto: MSPAS)

"Anoche me puse feliz porque pude voltearme en la cama. Antes no podía, me acostaba solo de un lado y me cansaba, pero mi recuperación va bien. Me cuesta un poquito, pero ya lo hago gracias a Dios", expresó.

María recomienda a las personas que se cuiden y "tengan higiene", porque también hay "mucho zancudo".

Actualmente, hay 72 casos confirmados en el brote. De los cuales 60 están en recuperación. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2 de cada 10 pacientes pueden quedar con debilidad y su recuperación es lenta.

Los síntomas inician con el adormecimiento en las piernas, que asciende llegando a brazos y rostro. 1 de cada 3 pacientes pueden ser afectados en los músculos torácicos, dificultando su respiración.