Hallan celulares en bartolina de implicado en secuestro de odontólogo Julio Martínez

Implicado en el caso del secuestro del odontólogo Julio Martínez será escuchado por el juzgado de turno por el hallazgo de dos teléfonos celulares.
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Uno de los implicados en el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez enfrentará un nuevo proceso penal, luego de que autoridades localizaran dos teléfonos celulares en la bartolina donde permanece recluido.
Se trata de Julio Leonardo Girón Castañeda, señalado por las autoridades como el presunto líder de la estructura criminal vinculada al secuestro ocurrido en mayo de 2025.
Girón Castañeda fue consignado durante la madrugada de este día, tras una requisa en la cárcel de Matamoros. Se prevé que sea escuchado por un juez de turno en horas de la noche.
Durante la investigación del caso, el Ministerio Público (MP) reprodujo una llamada telefónica interceptada en la que Girón Castañeda conversaba con Anelsy Adelí Quiñónez Corado, otra de las sindicadas que permanece prófuga.
Según las pesquisas, el odontólogo fue secuestrado cuando se dirigía a su clínica y, posteriormente, los captores exigieron Q5 millones para liberarlo.
En agosto de 2025, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro realizó allanamientos y capturó a cinco personas, entre ellas un amigo de la víctima.
Las investigaciones apuntan a que Girón Castañeda vigiló durante varios días al odontólogo y coordinó el plagio.
En el caso también figuran Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel Tzun y Carlos Antonio González, este último identificado como el supuesto negociador.