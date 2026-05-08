Captan a presunto implicado huyendo tras ataque a agente de PMT (video)

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Según las imágenes, uno de los supuestos involucrados, se quitó la camisa para "despistar" mientras escapaba a pie.

EN CONTEXTO: Capturan a presunto implicado en ataque contra agente de PMT

Un nuevo video muestra el momento en que uno de los supuestos implicados en el ataque armado contra una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en Salamá, Baja Verapaz, huye de la escena del crimen.

De acuerdo a las imágenes, el hombre habría escapado a pie, no sin antes quitarse la camisa para no levantar sospecha.

Ya hay un capturado

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de Fredy Ardany Orozco Jaibal, de 32 años, señalado de presuntamente participar en el ataque armado contra la agente.

La detención se registró gracias al seguimiento de cámaras de videovigilancia, en la zona 1 de ese municipio, cuando los agentes le dieron alcance mientras conducía una motocicleta en aparente estado de ebriedad.

Según el reporte oficial, Orozco no portaba licencia de conducir ni tarjeta de circulación.

Mientras tanto, la PNC, en coordinación con la fiscalía de delitos contra la vida, continúa desarrollando tres allanamientos en Salamá, Baja Verapaz, en búsqueda del responsable.