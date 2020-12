Durante la década de los 80, se registraron muchas adopciones irregulares en Guatemala, entre ellas la de Mariela, quien fue adoptada en Bélgica en 1987.

Una noche de diciembre de 2017, Mariela-Coline Fanon acostó a sus hijos, abrió su computadora y vio un mensaje en Facebook que llevaba diez años esperando: “Mi amor lindo, soy tu madre. Créeme que siento que se me para el corazón. Me engañaron al decirme que tú habías muerto”.

El mensaje estaba escrito en español y no lo comprendió bien, pero se echó a llorar y respondió con una carita sonriente. Sabía que al fin había encontrado a su mamá biológica.

Sus padres adoptivos la llamaron Coline, ella creció en las Ardenas, una región boscosa del sureste de Bélgica. El primer idioma que aprendió fue el francés. Tenía solo 11 meses cuando la adoptó un matrimonio belga.

Los Fanon se informaron sobre las asociaciones que gestionaban adopciones internacionales y llegaron a "Hacer Puente". Ellos cumplieron con todos los trámites y viajaron para conocer a la niña en el hotel Casa Grande, en la ciudad de Guatemala.

Se reunieron con Ofelia Rosal de Gamas, quien ejercía de intermediaria de la organización en Guatemala y se encargaba del papeleo. Rosal de Gamas era la cuñada del presidente, el general Óscar Humberto Mejía y paseó a los Fanon por varias ciudades, incluso los llevó a la residencia veraniega del presidente en Antigua Guatemala, mientras esperaban la documentación de Coline, que se retrasó dos semanas.



La niña creció feliz en Bélgica rodeada de montañas y primos, pero a los 14 años quiso conocer sus orígenes. “Cuando me miraba en el espejo, veía que yo no me parecía a los demás”, recuerda.

Los Fanon le dijeron que había sido adoptada en Guatemala y que su nombre era Mariela Sifontes. Entre la documentación, encontró una fotografía de su madre y con los años comenzó a consultar publicaciones sobre el país donde nació.

Adopciones ilegales

Mariela leyó un artículo sobre adopciones irregulares, empezó a pensar que ella podría ser una de esas niñas y buscó durante años a su verdadera madre.

Hasta que en 2017 encontró a una muchacha muy parecida a ella en Facebook. “Mi hermana creía que estaba de broma cuando la contacté. Tuve que enseñarle una fotografía para que se convenciera de cuánto nos parecíamos”, explica.

Cuando se reencontró con su madre biológica, en enero de 2018, Mariela pudo atar los cabos sueltos. Su madre le explicó que, a los dos días de nacer, tuvo fiebre y la llevó al hospital. Cuando volvió preguntando por la bebé, le dijeron que había muerto: “Cuando mi mamá quiso ver el cuerpo, le dijeron que no era posible porque yo estaba enterrada en una fosa común”.



Al conocer toda la verdad, Mariela se contactó con varios adoptados en Bélgica y fundó la asociación Racines Perdues (raíces perdidas). “No soy yo sola. Somos muchos, por eso fuimos ante la justicia para denunciar que podríamos haber sido víctimas de trata. Queremos respuestas y saber qué papel jugó Hacer Puente”.



El tesorero de Hacer Puente a finales de los años 80 era Bernard Sintobin. Su carrera le llevó a la dirección interina de UNICEF Bélgica, pero sólo permaneció una semana en el cargo. Dimitió cuando fue vinculado con las redes de adopción irregular.

Los responsables de la agencia están siendo investigados por la justicia belga y la justicia de Guatemala relacionó a Ofelia de Gamas, ya fallecida, con las adopciones irregulares.

*Con información de Telemundo y DiarioNY

