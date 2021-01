Joven guatemalteco es aceptado en la universidad de Harvard

Un estudiante de origen guatemalteco acaba de ser aceptado por la Universidad de Harvard, lo que ha sido motivo de orgullo para él y su familia.

Eric Vásquez, quien no hablaba inglés a su llegada a la Elementary School de Trenton, en Nueva Jersey, ha podido superarse y lograr dominar ese idioma con fluidez, además de cumplir varios de sus objetivos.

Una de sus metas se cumplió hace algunos días cuando fue aceptado por la Universidad de Hardvard.

“Mis padres vinieron aquí y pensaron que podrían encontrar mejores oportunidades financieras que las que tenían en Guatemala”, dijo Vásquez en la columna de Jeff Edelstein para el portal The Trentonian.

“Su objetivo para ellos mismos era encontrar mejores oportunidades, y su objetivo para mí y mis hermanos era ir a la universidad. Nos empujaron con fuerza. No nos empujaron a ir a Harvard, Princeton, Yale, sino solo a ir a la universidad. Mi padre, sin embargo, era ambicioso y dijo que su sueño era que yo fuera a un lugar prestigioso", agrega.

Así que la semana pasada, cuando llegó ese correo electrónico desde Cambridge, la familia se reunió alrededor de la computadora de Eric para ver qué les esperaba.

Eric Vásquez muestra la carta con la que Harvard le da la bienvenida a su comunidad universitaria. (Foto: The Trentonian)

"Cuando abrí la carta, aparecieron 'felicitaciones' en letras grandes y todos comenzamos a llorar de felicidad y alegría. Bueno, primero grité, todos gritamos, miré a mis padres y luego volví a mirar la pantalla para asegurarme de que 'felicitaciones' era lo correcto que vi. Lo era, luego leí la primera oración, y decía ‘Bienvenido a Harvard’, y luego comencé a llorar. Y mis hermanos me siguieron y después mis padres", relata con emotividad.

Trabajo arduo

Sus padres llegaron a Estados Unidos con la idea de encontrar una mejor vida para sus hijos. Trabajaban en fábricas para tratar de llegar al fin de mes, pero a veces eso no sucedía.

“Ellos no quería eso para nosotros, esa vida que les tocó que estaba rodeada de pobreza. Tenían que ajustarse para pagar las cuentas y siempre estaban preocupados por los pagos”, describe.

Al llegar a Trenton, Eric pensaba que todos los chicos de su edad tenían una vida similar y él parecía un poco más maduro que los demás.

“Antes de entrar a la escuela, pensaba que todos tenían un vida similar a la mía, pero en High School me di cuenta que mi situación no era igual al resto. Mis padres no podían pagar una niñera, entonces yo cuidaba a mis hermanitos, y tenía que balancear entre las actividades extracurriculares sabiendo que eran importantes para conseguir una buena universidad. Entendía que esa no era la mejor posición, pero sabía que si quería ir a la universidad tenía que demostrar a quien leyera mi carta que yo era un gran trabajador que no se rendía a pesar de las circunstancias”, explica.

Ahora, Eric Vásquez esperará hasta el otoño para ingresar a la Universidad de Hardvard y empezar a construir su futuro en esta prestigiosa casa de estudios en Estados Unidos.