Guatemalteco Alfonso Algara recibe "SPORTEL Awards 2025" por la paz

El cineasta guatemalteco Alfonso Algara recibió un premio en los "Sportel awards 2025", de la organización "Paz y Deporte", por su documental "Las Amazonas de Yaxunah", bajo la producción de ESPN Deportes.

Algara recibió el "Premio Documental de Paz y Deporte" por dar a conocer cómo las mujeres mayas de Yaxunah, una comuna ubicada en el municipio de Yaxcabá, Yucatán, México, usan la actividad física como vehículo de empoderamiento, unidad y cambio social.

Dirigida por Alfonso Algara y producida por ESPN Deportes, "Las Amazonas de Yaxunah" narra cómo las pobladoras formaron un equipo de sóftbol, desafiando las normas de género, las barreras culturales y la adversidad.

"Nos sentimos profundamente honrados de recibir este premio, las Amazonas son un ejemplo vivo de valentía y resiliencia; su trayectoria demuestra que cuando las mujeres lideran a través del deporte, comunidades enteras se transforman", expresó Algara al recibir el premio.

El documental

Es narrado por Yalitza Aparicio, primera actriz indígena mexicana nominada a un Premio de la Academia. La trama sigue la preparación y los enfrentamientos deportivos y sociales de las 26 jugadoras, cuyas edades rondan entre los 13 y 62 años.

Las comunidades mayas limitaban el rol de las mujeres a las tareas domésticas y a atender a sus familias, este extraordinario grupo abrió camino para las próximas generaciones, a desempeñarse en otras profesiones o actividades cotidianas, donde no había representación femenina.

Las deportistas juegan descalzas y portando sus hüipiles tradicionales, llevando un mensaje de identidad, resiliencia y paz dentro de su comunidad, reconociendo el deporte como herramienta de empoderamiento.

La ceremonia de premiación

Masomah Ali Zada ​​y Charmaine Crooks, campeonas por la paz, entregaron a Alfonso Algara, director de documentales, el precio, durante la Ceremonia.

Masomah Ali Zada ​​es una ciclista afgana que compitió con el Equipo Olímpico de Refugiados, en los Juegos de Tokio 2020, nacida en una minoría chií, fue perseguida, así, ella y su familia huyeron de Afganistán para escapar de las amenazas talibanes, llegando a Irán a pie, aunque allí se les negó el derecho de refugiado.

En 2019, se convirtió en la primera refugiada en Francia en obtener una beca olímpica. En 2022, Ali Zada ​​fue nombrada miembro de la Comisión de Atletas del COI, lo que marcó un hito histórico para una atleta refugiada.

El premio "Documental Paz y Deporte"

La categoría premia producciones que muestran el poder unificador y transformador del deporte para promover la paz y la inclusión en todo el mundo. Las selecciones son hechas por un jurado formado por Campeones por la Paz.

Acerca de "Paz y Deporte"

Es una organización internacional, neutral e independiente con sede en Mónaco, que promueve la paz a través del poder del deporte. Fue fundada en 2007 por el medallista olímpico de pentatlón moderno y campeón mundial Joël Bouzou, Paz y Deporte está bajo el Alto Patrocinio de S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco.

Ésta insta a los responsables internacionales a utilizar el deporte como herramienta para transmitir valores de paz, basándose en su universalidad, en los Defensores de la Paz y en los actores sobre el terreno.

El Premio al Documental en los Premios Sportel con Defensores de la Paz

Los Premios Sportel, Paz y Deporte iniciaron en 2014 y destacan a los directores que abordan cómo el deporte puede derribar barreras y normas sociales.

"Las películas tienen la capacidad de transmitir las emociones y los valores que transmite el deporte. En Peace and Sport, nos esforzamos por reconocer modelos a seguir en todos los niveles, para proyectar una luz que guíe a otros. Este documental logra precisamente eso: captura la resiliencia de las mujeres que se atrevieron a jugar y utilizaron el deporte para romper barreras. Al hacerlo, impulsaron el cambio social y se convirtieron en símbolos de valentía para comunidades enteras", dijo Joël Bouzou, presidente y fundador de Peace and Sport.

¿Dónde puedes ver el documental "Las Amazonas de Yaxunah"?

El documental está disponible en la plataforma de streaming "Disney Plus". Ingresa aquí.

