Guatemalteco Alfonso Algara recibe "SPORTEL Awards 2025" por la paz

El cineasta guatemalteco Alfonso Algara recibió un premio en los "Sportel awards 2025", de la organización "Paz y Deporte", por su documental "Las Amazonas de Yaxunah", bajo la producción de ESPN Deportes.
Algara recibió el "Premio Documental de Paz y Deporte" por dar a conocer cómo las mujeres mayas de Yaxunah, una comuna ubicada en el municipio de Yaxcabá, Yucatán, México, usan la actividad física como vehículo de empoderamiento, unidad y cambio social.
Dirigida por Alfonso Algara y producida por ESPN Deportes, "Las Amazonas de Yaxunah" narra cómo las pobladoras formaron un equipo de sóftbol, desafiando las normas de género, las barreras culturales y la adversidad.
"Nos sentimos profundamente honrados de recibir este premio, las Amazonas son un ejemplo vivo de valentía y resiliencia; su trayectoria demuestra que cuando las mujeres lideran a través del deporte, comunidades enteras se transforman", expresó Algara al recibir el premio.
El documental
Es narrado por Yalitza Aparicio, primera actriz indígena mexicana nominada a un Premio de la Academia. La trama sigue la preparación y los enfrentamientos deportivos y sociales de las 26 jugadoras, cuyas edades rondan entre los 13 y 62 años.
Las comunidades mayas limitaban el rol de las mujeres a las tareas domésticas y a atender a sus familias, este extraordinario grupo abrió camino para las próximas generaciones, a desempeñarse en otras profesiones o actividades cotidianas, donde no había representación femenina.
Las deportistas juegan descalzas y portando sus hüipiles tradicionales, llevando un mensaje de identidad, resiliencia y paz dentro de su comunidad, reconociendo el deporte como herramienta de empoderamiento.
La ceremonia de premiación
Masomah Ali Zada y Charmaine Crooks, campeonas por la paz, entregaron a Alfonso Algara, director de documentales, el precio, durante la Ceremonia.
Masomah Ali Zada es una ciclista afgana que compitió con el Equipo Olímpico de Refugiados, en los Juegos de Tokio 2020, nacida en una minoría chií, fue perseguida, así, ella y su familia huyeron de Afganistán para escapar de las amenazas talibanes, llegando a Irán a pie, aunque allí se les negó el derecho de refugiado.
En 2019, se convirtió en la primera refugiada en Francia en obtener una beca olímpica. En 2022, Ali Zada fue nombrada miembro de la Comisión de Atletas del COI, lo que marcó un hito histórico para una atleta refugiada.
El premio "Documental Paz y Deporte"
La categoría premia producciones que muestran el poder unificador y transformador del deporte para promover la paz y la inclusión en todo el mundo. Las selecciones son hechas por un jurado formado por Campeones por la Paz.
Acerca de "Paz y Deporte"
Es una organización internacional, neutral e independiente con sede en Mónaco, que promueve la paz a través del poder del deporte. Fue fundada en 2007 por el medallista olímpico de pentatlón moderno y campeón mundial Joël Bouzou, Paz y Deporte está bajo el Alto Patrocinio de S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco.
Ésta insta a los responsables internacionales a utilizar el deporte como herramienta para transmitir valores de paz, basándose en su universalidad, en los Defensores de la Paz y en los actores sobre el terreno.
El Premio al Documental en los Premios Sportel con Defensores de la Paz
Los Premios Sportel, Paz y Deporte iniciaron en 2014 y destacan a los directores que abordan cómo el deporte puede derribar barreras y normas sociales.
"Las películas tienen la capacidad de transmitir las emociones y los valores que transmite el deporte. En Peace and Sport, nos esforzamos por reconocer modelos a seguir en todos los niveles, para proyectar una luz que guíe a otros. Este documental logra precisamente eso: captura la resiliencia de las mujeres que se atrevieron a jugar y utilizaron el deporte para romper barreras. Al hacerlo, impulsaron el cambio social y se convirtieron en símbolos de valentía para comunidades enteras", dijo Joël Bouzou, presidente y fundador de Peace and Sport.
¿Dónde puedes ver el documental "Las Amazonas de Yaxunah"?
El documental está disponible en la plataforma de streaming "Disney Plus". Ingresa aquí.
