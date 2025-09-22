El guatemalteco Ian Rodríguez triunfa en el circuito de Barcelona

-

Rodríguez está cerca de ganar un título absoluto de automovilismo, algo que ningún guatemalteco ha logrado en la historia.

El piloto guatemalteco Ian Rodríguez, quien compite en el GT Cup Open Europe 2025, continúa haciendo historia en el Viejo Continente, ya al mando de un poderoso Porsche 992 GT3 Cup del equipo italiano FAEMS Team Srl, conquistó un nuevo triunfo en la temporada, al imponerse en el Circuito de Barcelona, España.

Con este triunfo, el chapín brinda un golpe de autoridad en ese certamen europeo, y ha falta de una fecha para que finalice la temporada (terminará el próximo 18 y 19 de octubre) en el mítico circuito de Monza, Italia, se encuentra como líder del certamen luego de cinco carreras disputadas.

Con ello se encuentra a las puertas de la conquista de en un título absoluto en un serial que pertenece al automovilismo europeo integrado por varias fechas, algo que ningún guatemalteco ha logrado en la historia.

Ian Rodríguez posa con el título obtenido en Barcelona y con la bandera de Guatemala. (Foto: Nuestro Diario)

Rodríguez, quien esta temporada comparte el volante del Porsche 992, junto al piloto italiano Luca Franca, podría festejar por todo lo alto en octubre próximo, ya que, de ganar el cetro, lo haría en el país al cual pertenece su equipo, con un compañero nacido en esa nación; lo que sería un marco perfecto para festejar por todo lo alto.

Rodríguez actualmente conduce un Porsche 992 GT3 Cup, que posee el número 91, en la división Silver del serial europeo. (Foto: Nuestro Diario)

Circuitos disputados

Hasta el momento se han disputado cinco fechas en el serial: Portimao (Portugal), Spa Francorchamps (Bélgica), Hockenheim (Alemania), Paul Ricard (Francia), Barcelona (España); únicamente a la espera de la última jornada en Monza (Italia).

"Guate lo volvimos hacer. Primer lugar. Le doy gracias a Dios, porque sin Él nada de esto sería posible. Gracias también a todas las personas que me siguen y estuvieron pendientes de la carrera. Gracias por sus comentarios, los cuales me motivan mucho", comentó Rodríguez al término de la carrera en el circuito barcelonista.

Ian y Luca, quienes compiten en la división Silver del GT Cup Open Europe 2025, intentarán hacer historia y ser profetas en su tierra. "Ganar esta carrera es un logro para Guatemala ya que estamos haciendo historia y vamos por más. Gracias a mi equipo, y a mi compañero de equipo Luca Franca, por el gran trabajo que hicieron el fin de semana. A mi papá", reconoció el guatemalteco.