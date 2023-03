¡Fin a los rumores! Guionistas de "Stranger Things" aclaran lo que muchos especulaban

Los guionistas detrás de la exitosa serie "Stranger Things" acabaron con un fuerte rumor que era muy sonado entre fanáticos.

Fue en 2016 cuando se lanzó la primera temporada de "Stranger Things" en Netflix, una serie que ha causado sensación a nivel mundial, convirtiéndose en una de las favoritas.

El proyecto ha logrado conquistar al público de todas las edades con su historia de ciencia ficción inspirada en los 80. Pero uno de sus personajes ha resaltado entre todos: Eleven.

La protagonista interpretada por Milly Bobby Brown, ha logrado encaminar su exitosa carrera artística desde entonces. Incluso, miles de seguidores en el mundo especularon sobre un spin-off (serie propia) sobre su personaje tras el final de la quinta temporada.

Fanáticos especulaban sobre un spin-off de Eleven. (Foto: QueVer)

Según The Daily Mail, Brown había rechazado 12 millones de dólares para liderar un spin-off centrado en su querido personaje, Eleven, para enfocarse en otros proyectos de su interés.

Fin a rumores

Sin embargo, recientemente los propios guionistas de la serie finalmente acabaron con los rumores en esa misma publicación.

"Sí, no hay nada en este artículo que sea cierto. No sé por qué tenemos que seguir desmintiendo este rumor, ¡pero obtengan esos clics, muchachos!", escribieron en Twitter.

Anteriormente, los hermanos Duffer, creadores de la serie, negaron durante un podcast los rumores sobre el spin-off de Eleven o cualquier otro personaje de la serie.

Además, Milly Bobby Brown ha confirmado que está preparada para despedirse de Eleven y enfocarse en desafíos personales. La quinta temporada de "Stranger Things" podría estrenarse a mediados de 2024.

Yeah there’s nothing in this article that is true. Don’t know why we have to keep debunking this rumor but get those clicks you guys!! — stranger writers (@strangerwriters) March 22, 2023

*Con información de QueVer