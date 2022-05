"Yo no maté a Debanhi": hombre señalado como El Jaguar rompe el silencio

El hombre que fue inculpado en redes sociales, por el homicidio de Debanhi Escobar rompió el silencio afirmando que él no tuvo nada que ver con la joven y que a él no le apodan "El Jaguar".

Gustavo Soto, quien es llamado por los internautas como "El Jaguar" y lo señalan de estar involucrado directamente en el caso, decidió hablar a través de un video que publicó en sus redes luego de que se publicara una supuesta conversación entre él y las amigas de Debanhi, chat que ellas confirman que es falso.

Soto afirmó que a él le apodan "El King Kong" por su complexión, también dijo que es ciudadano estadounidense pero se crió en México, es actor y se dedica a jugar póker profesional y trabajó en casinos, por ello tiene tatuajes relacionados con el juego.

“Voy viendo que el Mafian Tv postea mi foto con mi nombre y la cara de mi familia, no le tapaba ni la cara a un menor de edad que estaba ahí. Lo vi con muchos tik tokeros, dicen que yo soy 'El Jaguar' por una pinche loca que es vidente y sacan fotos, que de una conversación, esa foto sí es mía, me la robaron de Facebook. Yo estaba bien pinche flaco, chéquenme, estoy panzón ya. Todo se robaron allá de mi Facebook”, dijo a través de una transmisión en vivo.

(Foto: Oficial)

En la conversación dijo que ahora lo llaman asesino y pidió ayuda para resolver su situación: "Dicen que soy un asesino, quiero que vean, que me creen, quiero limpiar mi dignidad y mi persona. Ojalá lo hayan grabado, ya me voy a ir”, dijo en sus redes sociales.

"No quiero llorar porque la raza es bien culera y me van a decir que es actuado y que yo soy un asesino, pinche sociedad, por favor ayúdenme a compartir esto, llévenlo a las noticias, es la única forma que se me ocurre que se sepa la verdad", dijo.

El hombre dijo que tiene pruebas como fotos y videos de donde se encontraba a la hora que ocurrió la desaparición y asesinato de la joven de 18 años.

Según sus publicaciones estuvo en una playa de Corpus Christi, Texas, Estados Unidos.

Según algunos youtubers mexicanos el supuesto hombre apodado "El Jaguar" tiene un parentesco con integrantes de la familia de la empresa de transporte Alcosa y la Fiscalía General del Estado de Nuevo León sabe de quién se trata.