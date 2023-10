La contundente amenaza de Hamás por cada bombardeo que lance Israel

-

El grupo islamista palestino Hamás amenazó con matar a rehenes en respuesta a los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza.

El brazo armado de Hamás amenazó con ejecutar a un cautivo civil israelí a cambio de cualquier nuevo bombardeo que lance Israel sin avisar.

"Cada ataque contra nuestro pueblo sin previo aviso será respondido con la ejecución de uno de los rehenes civiles", afirmó en un comunicado las brigadas Ezzeldin a Qassam, el brazo armado de Hamás, informó la Agence France-Presse.

"La ejecución será de rehenes civiles, no militares, y se transmitirá en línea", dijo el portavoz del brazo armado, Abu Obaida, según El País.

Además de estas declaraciones, el portavoz afirmó que hasta el momento han seguido las instrucciones islámicas de mantener a los cautivos israelíes sanos y salvos.