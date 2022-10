¿Por qué han aumentado los casos de cáncer en jóvenes?

Un estudio de Harvard reveló el incremento de casos de cáncer en la población joven adulta en el mundo y esta es la razón.

OTRAS NOTICIAS: La conmovedora lucha de una joven por tratarse el cáncer

Los resultados del estudio realizado por científicos de la Universidad de Harvard fueron publicados en la revista Nature con el título "Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications". (¿Es el cáncer de aparición temprana una epidemia global emergente? Evidencia actual e implicaciones futuras.).

El padecimiento más común ha sido en el aparato digestivo, especialmente cáncer de colon. Sin embargo, se trata de afecciones que se pueden prevenir poniendo atención en los hábitos de alimentación y estilo de vida. El informe recomienda evitar la obesidad, dietas altas en azúcares, así como mejorar el ciclo del sueño.

"Parece haber surgido un aumento real en la incidencia de formas de aparición temprana de varios tipos de cáncer. La evidencia sugiere un papel etiológico de las exposiciones a factores de riesgo en la vida temprana y en la adultez temprana", indica el informe científico.

La incidencia en el aumento de cáncer en jóvenes adultos, es decir personas adultas menores de 50 años se ha ido detectando desde 1990. Se cree que ciertos factores como los descritos han contribuido al incremento de la enfermedad. "Por ejemplo, los componentes dietéticos poco saludables y otros comportamientos de estilo de vida perjudiciales a menudo están correlacionados", puntualiza.

El estudio sugiere prestar atención a estos factores:

Obesidad

Sedentarismo

Diabetes

Tabaquismo

Contaminación ambiental

Dietas occidentales ricas en carnes rojas y azúcares añadidos

Malos hábitos para dormir