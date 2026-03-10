Hansi Flick: "En Barcelona jugaremos mejor y será diferente"

-

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, reconoció que el Newcastle United pudo haber merecido la victoria en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado este martes. Aun así, el técnico alemán se mostró convencido de que su equipo ofrecerá una mejor versión la próxima semana en la ciudad condal.

El conjunto azulgrana logró rescatar un empate 1-1 en el minuto 96 gracias a un penalti transformado por Lamine Yamal. Tras el encuentro, Flick habló con los micrófonos de TNT Sports y admitió la dificultad del partido.

"Quizás merecieron la victoria", señaló el entrenador. "Pero nos llevamos este 1-1, que es un resultado muy importante. Ha sido un partido muy difícil en el que no lo hemos hecho muy bien con la pelota, pero hemos defendido como grupo y es lo que quiero ver de estos chicos. Ellos merecieron el gol, pero empatamos y esa es la mejor noticia".

Cuando las papas queman, Lamine Yamal asume la responsabilidad pic.twitter.com/YWnKhWBuvg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 10, 2026

El técnico también se mostró optimista de cara al encuentro de vuelta. "Estoy seguro de que vamos a ser mejor la semana que viene. En Barcelona va a ser muy diferente, vamos a jugar mejor", afirmó.

Más tarde, durante la rueda de prensa, Flick explicó que decidió no arriesgar con Eric García, quien fue baja de última hora por unas molestias. Según indicó, prefirió no "asumir ningún riesgo" con un "jugador muy importante". Además, aseguró que dispone de "jugadores suficientes" para competir y destacó el debut de Xavi Espart, quien "cuando entró lo hizo genial y ganó una acción de uno contra uno".