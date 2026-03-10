El adolescente que fue asesinado cuando se dirigía a estudiar

-

Un estudiante de 17 años fue asesinado a balazos este martes 10 de marzo, minutos después de haber salido de su vivienda rumbo al instituto.

El hecho se registró en la aldea Las Crucitas, Jutiapa, en donde según testigos, el adolescente iba en su vehículo de dos ruedas cuando sicarios que al parecer lo esperaban, lo atacaron a tiros.

Al lugar fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes ya nada pudieron hacer por el adolescente Ángel Alejandro, debido a que las balas dañaron órganos vitales.

Las autoridades investigan el motivo del ataque armado en contra del estudiante. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

A la escena llegaron familiares quienes entre lágrimas identificaron el cadáver y explicaron a los detectives del Ministerio Público (MP), que el menor se alistó con su uniforme y almorzó como todos los días antes de dirigirse al centro de estudios.

Detallaron que son residentes de la aldea Las Trancas II y que el menor no tenia problemas con nadie.

La víctima mortal fue identificada como Ángel Alejandro. (Foto: Redes sociales)